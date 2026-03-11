Ze světa sirotčince slečny Peregrinové: audiokniha Povídky podivných zdarma

Ještě dříve, než slečna Peregrinová vytvořila smyčku – domov a útočiště – pro dnes již dobře známé podivné děti, existovaly příběhy o podivných dětech a zvířatech. Nejprve se tradovaly ústní cestou, dokud se jejich písemného zpracování neujal v roli editora jeden z nejpovolanějších, podivný Millard Nullings.
Jedná se o příběhy z historie podivných, ve kterých se dozvíme, že děti nejprve bez problémů žily ve společnosti lidí běžných, obyčejných, ale jejich zvláštní schopnosti a nadání je postupně vytlačovaly na okraj, až je obyčejní lidé vyhnali ze svého středu úplně.
Některé z deseti povídek čtenáři zčásti znají ze zmínek v sérii o podivných dětech ze sirotčince slečny Peregrinové - třeba tu o laskavém obru Cuthbertovi či o holubech z katedrály Svatého Pavla. Jiné jsou zcela nové a uvádějí dosud neznámé hrdiny.
Další audioknihy ze série Sirotčinec slečny Peregrinové si pořídíte zde
První díl z úspěšné série, nazvaný Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, vydal Ransom Riggs v roce 2011, během dalších deseti let následovalo celkem pět pokračování a další tituly z tohoto fantasy světa. První díl v roce 2016 do filmové podoby zpracoval režisér Tim Burton.
Audioknihu interpretují Viktor Dvořák, Jan Vlasák, Daniel Bambas, Jana Stryková a Růžena Merunková.