Ze světa sirotčince slečny Peregrinové: audiokniha Povídky podivných zdarma

Autor:
Povídková sbírka amerického autora Ransoma Riggse dějově předchází jeho úspěšné fantasy sérii Sirotčinec slečny Peregrinové. Kdo jsou takzvaní podivní a jaké legendy se k nim vážou? Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu Povídky podivných zdarma.

Povídky podivných

Povídky podivných | foto: OneHotBook

spisovatel Ransom Riggs
Z filmové verze Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Adéla Stopka, která vystupuje pod pseudonymem Rozari, jako Emma Bloomová z...
Z filmu Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
6 fotografií

Ještě dříve, než slečna Peregrinová vytvořila smyčku – domov a útočiště – pro dnes již dobře známé podivné děti, existovaly příběhy o podivných dětech a zvířatech. Nejprve se tradovaly ústní cestou, dokud se jejich písemného zpracování neujal v roli editora jeden z nejpovolanějších, podivný Millard Nullings.

Jedná se o příběhy z historie podivných, ve kterých se dozvíme, že děti nejprve bez problémů žily ve společnosti lidí běžných, obyčejných, ale jejich zvláštní schopnosti a nadání je postupně vytlačovaly na okraj, až je obyčejní lidé vyhnali ze svého středu úplně.

Některé z deseti povídek čtenáři zčásti znají ze zmínek v sérii o podivných dětech ze sirotčince slečny Peregrinové - třeba tu o laskavém obru Cuthbertovi či o holubech z katedrály Svatého Pavla. Jiné jsou zcela nové a uvádějí dosud neznámé hrdiny.

Další audioknihy ze série Sirotčinec slečny Peregrinové si pořídíte zde

První díl z úspěšné série, nazvaný Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, vydal Ransom Riggs v roce 2011, během dalších deseti let následovalo celkem pět pokračování a další tituly z tohoto fantasy světa. První díl v roce 2016 do filmové podoby zpracoval režisér Tim Burton.

Audioknihu interpretují Viktor Dvořák, Jan Vlasák, Daniel Bambas, Jana Stryková a Růžena Merunková.

