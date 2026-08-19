  • Středa 19. srpna 2026 Ludvík

Kam až zajde pro pomstu svému ex? Audiokniha Povedená historka se 40% slevou

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Povedená historka | foto: OneHotBook

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Román americké autorky Emily Henry pokládá jednoduchou, ale pro mnoho lidí jistě podstatnou otázku: Jak daleko je člověk ochoten zajít, aby se pomstil svému expartnerovi či expartnerce? Uživatelé iDNES Premium získají zábavnou audioknihu Povedená historka se slevou 40 %.

Daphne se seznámila s Peterem, když se bezhlavě hnala za svým kloboukem, unášeným větrem - dokud nenarazila do popelnice. Peter tu povedenou historku při každé příležitosti rád oprašoval a Daphne nepochybovala, že ji zahrne i do jejich svatebního slibu.

spisovatelka Emily Henry
Povedená historka
2 fotografie

Jenže ženichova rozlučka se svobodou se fatálně zvrtla: Peter se z ní vrátil s objevem, že miluje svou nejlepší kámošku Petru, s níž vyrůstal bok po boku. Daphne se musí odstěhovat ze snoubencova domu a začít nový život v pobřežním městečku, kam se přestěhovala, aby mohla být s ním.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Pomoc přijde nečekaně od Milese, Petřina bývalého přítele, který má v bytě volný pokoj, a navíc pochopení pro její zlomené srdce. Daphne nachází útěchu ve vysněné práci knihovnice, ale kromě toho se ve Waning Bay cítí ztracená a bez přátel.

A pak ona a Miles dostanou pozvánky na svatbu Petera a Petry. Zaskočená Daphne nejenže kývne, že se obřadu zúčastní, ale také Peterovi sdělí, že chodí s Milesem. Je to přece nejlepší způsob, jak tomu zrádci ukázat, že se posunula dál... kdyby to byla pravda.

Audioknihu čte Patricie Solaříková, o režii se postarala Martina Frejová Krátka.

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