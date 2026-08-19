Kam až zajde pro pomstu svému ex? Audiokniha Povedená historka se 40% slevou

Daphne se seznámila s Peterem, když se bezhlavě hnala za svým kloboukem, unášeným větrem - dokud nenarazila do popelnice. Peter tu povedenou historku při každé příležitosti rád oprašoval a Daphne nepochybovala, že ji zahrne i do jejich svatebního slibu.
Jenže ženichova rozlučka se svobodou se fatálně zvrtla: Peter se z ní vrátil s objevem, že miluje svou nejlepší kámošku Petru, s níž vyrůstal bok po boku. Daphne se musí odstěhovat ze snoubencova domu a začít nový život v pobřežním městečku, kam se přestěhovala, aby mohla být s ním.
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Pomoc přijde nečekaně od Milese, Petřina bývalého přítele, který má v bytě volný pokoj, a navíc pochopení pro její zlomené srdce. Daphne nachází útěchu ve vysněné práci knihovnice, ale kromě toho se ve Waning Bay cítí ztracená a bez přátel.
A pak ona a Miles dostanou pozvánky na svatbu Petera a Petry. Zaskočená Daphne nejenže kývne, že se obřadu zúčastní, ale také Peterovi sdělí, že chodí s Milesem. Je to přece nejlepší způsob, jak tomu zrádci ukázat, že se posunula dál... kdyby to byla pravda.
Audioknihu čte Patricie Solaříková, o režii se postarala Martina Frejová Krátka.