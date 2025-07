Post Malone v srpnu poprvé vystoupí v Česku. Získejte vstupenky zdarma!

Post Malone patří už několik let mezi nejúspěšnější a zároveň nejzajímavější osobnosti hudební scény. Narodil se jako Austin Richard Post v roce 1995 v americkém státě New York a svou kariéru zahájil jako rapper. Velmi brzy ale ukázal, že je mnohem více než hip-hopový interpret. Jeho skladby mísí prvky rapu, popu, rocku i country, a právě tato žánrová pestrost mu pomohla získat miliony fanoušků po celém světě.

Do širšího povědomí se Post Malone dostal v roce 2015 díky svému průlomovému hitu White Iverson. Od té doby se pravidelně objevuje na předních příčkách světových hitparád a sbírá nominace na prestižní ceny. Dosud získal devět nominací na cenu Grammy, a jeho hity jako Rockstar, Circles nebo Sunflower se staly globálními fenomény.

V srpnu loňského roku překvapil fanoušky novou deskou F-1 Trillion, která představuje výrazný odklon od jeho dřívější tvorby. Album, ovlivněné country žánrem, debutovalo na první příčce amerického žebříčku Billboard 200. Jeho titulní singl I Had Some Help, na němž hostuje country hvězda Morgan Wallen, se stal nečekaně největším hitem léta 2024 a několik týdnů se držel na vrcholu žebříčku Billboard Hot 100. Skladba aktuálně aspiruje hned na několik Grammy, včetně kategorie Nejlepší country píseň.

Koncerty Post Malonea jsou známé svou energií a intenzitou, ale také autentickým a často nečekaným propojením žánrů. Evropská část turné, které zahrne jedenáct velkých stadionových koncertů, slibuje skutečně mimořádný zážitek a bude jeho nejambicióznější produkcí v Evropě. Fanoušci v Praze uslyší nejen známé hity, ale i oblíbené skladby fanoušků a novinky z aktuální desky F-1 Trillion.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste ročními členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázky a budete mít štěstí při slosování, získáte dvě vstupenky na koncert Post Malonea, který se uskuteční 12. srpna 2025 na Letišti Letňany v Praze.

Výhru do soutěže věnovala společnost Live Nation.