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Vyvraždila teenagerka svou rodinu? Temná e-kniha Poslední, co přežila zdarma

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Poslední, co přežila | foto: Knihy Dobrovský

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Thriller, který napsal americký spisovatel Riley Sager, odhaluje desítky let staré rodinné tajemství. Zavraždila tehdejší teenagerka, dnes na invalidní vozík upoutaná sedmdesátnice, členy své vlastní rodiny? Uživatelé iDNES Premium získají e-knihu Poslední, co přežila zdarma.

Jedné krvavé noci roku 1929 otřásly pobřežím amerického státu Maine vraždy v rodině Hopeových. Většina lidí z nich obviňuje sedmnáctiletou dceru Lenoru, ale policii se to nikdy nepodařilo prokázat.

spisovatel Riley Sager
Poslední, co přežila
2 fotografie

Jednak to bezprostředně po zločinu popřela, jednak o osudné noci nikdy veřejně nepromluvila, dokonce ani neopustila rodinné sídlo na útesu, kde k masakru došlo.

Střih. Píše se rok 1983 a do chátrající vily nad oceánem přijíždí pečovatelka Kit McDeereová. Má se postarat o Lenoru poté, co její předchozí ošetřovatelka uprostřed noci utekla.

Sedmdesátnice Lenora je upoutaná na invalidní vozík, po sérii mozkových příhod oněměla a s Kit se dorozumívá jen vyťukáváním vět na psacím stroji. Jednou večer stará paní učiní své pečovatelce neodolatelnou nabídku. „Chci ti všechno říct,“ napíše.

Kit začne Lenoře pomáhat psát o událostech, které vedly k tragédii v rodině Hopeových. Brzy zjistí, že příběh je složitější, než si všichni myslí.

Když vyjdou najevo podrobnosti o odchodu její předchůdkyně, Kit začne tušit, že Lenora možná neříká úplnou pravdu - a že na první pohled neškodná žena, o niž se stará, může být mnohem nebezpečnější, než se původně zdálo.

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