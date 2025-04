Židovský vzorňák posedlý sexem. Zábavná audiokniha Portnoyův komplex zdarma

V roce 1966 ulehl na gauč věhlasného newyorského cvokaře a rád by se mu vyzpovídal, neboť s jinou formou hříšné relaxace jeho víra nepočítá. Alexander Portnoy - židovský vzorňák v Kristových letech, advokát v mladičkém oboru lidských práv a ze všeho nejvíc lovec žen posedlý sexem i sociálním altruismem - má totiž neurózu jako trám.

Jak se pod dohledem dr. Spielvogela noří do hlubin svého rozčarování, loví odtud coby sebemrskač křivdu za křivdou. Protože zároveň ne a ne přeseknout pupeční šňůru frustrací, které připisuje láskyplné tyranii maloměšťáckých rodičů, svazujícím židovským tabu i světabolu z předsudků, s nimiž by si neporadil ani nejradikálnější hipík, nelze očekávat, že by se dobral vnitřního klidu.

Alexova skandálně přímočará a báječně neřestná zpověď, okořeněná peripetiemi posledního vztahu k rajcovní barbíně, proto nabízí obecenstvu komedii, jaká nemá v časech sexuální revoluce obdoby.

Mistrovský kousek amerického spisovatele Philipa Rotha čekal na české vydání celé „normalizační“ dvacetiletí - a pak naší pruderii ukázal, kam až se v zájmu literatury smí. V roce 1972 se příběh dočkal filmového zpracování režiséra Ernesta Lehmana.

Audioknihu čte Ondřej Brousek.