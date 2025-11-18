  • Úterý 18. listopadu 2025 Romana

Vyhrajte 20 000 Kč na vánoční nákupy v POP Airport. Black Friday startuje už 27. 11.

Autor:
Outletové centrum POP Airport opět chystá velký nákupní den – tentokrát v předvánočním duchu a se slevami až 80 %. POP Night Shopping proběhne ve čtvrtek 27. listopadu a nabídne jak výhodné Black Friday nákupy, tak i bohatý program pro celou rodinu. Členové iDNES Premium mohou navíc soutěžit o nákupní vouchery v hodnotě 5 000 Kč, které lze využít během akce, ale i mimo ni.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Předvánoční POP Night Shopping v POP Airport

Předvánoční POP Night Shopping v POP Airport | foto: POP Airport

Moderátorka Óčko TV Monika Timková
360° fotospin na fotky v POP Airport
Black Friday slevy v POP Airport
Dinosauria Museum Prague v POP Airport
18 fotografií

Outletové centrum POP Airport se ve čtvrtek 27. listopadu promění v jednu z nejživějších předvánočních destinací. Do atmosféry blížících se Vánoc se ponoří nejen díky výzdobě a hudbě, ale především díky Black Friday slevám až 80 procent, speciálním akcím pro návštěvníky jako možnost získat hodnotné ceny za uskutečněné nákupy a prodloužené otevírací době až do 22 hodin. Celým dnem provede moderátorka Óčko TV Monika Timková, která se na akci vrací po úspěšných letních eventech.

Moderátorka Óčko TV Monika Timková

Hned od dopoledních hodin budou v outletových obchodech připraveny slevy až 80 procent a první tisícovka návštěvníků získá možnost zakoupit zvýhodněné dárkové poukázky s dvacetiprocentní slevou. Při nákupech před Vánoci jde o jednu z nejatraktivnějších nabídek roku.

Program až do večera: hudba, atrakce i rodinné aktivity

Dinosauria Museum Prague v POP Airport

Předvánoční program doplní živá hudba, tematické aktivity a různá vystoupení v průběhu dne. Děti se mohou těšit na setkání s Májou a Vilíkem v Majalandu, který bude po celý den dostupný za zvýhodněné vstupné 199 Kč. Stejná cena platí také pro Dinosauria Museum Prague, kde proběhnou speciální komentované prohlídky a filmové projekce.

K atmosféře přispěje vystoupení dětského pěveckého sboru i večerní koncert Modern Talking Revival CZ. V areálu se objeví i oblíbený Zrcadlový pár, u kterého si mohou návštěvníci pořídit stylové fotografie. Pro milovníky designu a rukodělných výrobků bude připravena prezentace šperků, dekorací či přírodní kosmetiky.

Odměny za nákupy a tradiční křížovka

POP Night Shopping nabízí i soutěžní prvky, které se již staly tradiční součástí těchto akcí. Návštěvníci, kteří během dne nakoupí alespoň za 1 000 korun, si mohou každou celou hodinu zatočit na kole štěstí a získat poukázky či věcné ceny. Při nákupech nad 5 000 korun se zájemci mohou zařadit také do soutěže o pobyt v Kouzelných chaloupkách od Amazing Places.

Velká pozornost se každoročně upíná i k vánoční křižovce – návštěvníci hledají šest symbolů umístěných u různých obchodů v areálu. Po jejím vyluštění lze vhodit tajenku do soutěžního boxu a zařadit se do tří losování, která proběhnou přímo na hlavním náměstí v průběhu dne. Každé losování přinese šest nových výherců.

Black Friday slevy v POP Airport

Doprovodné akce a ochutnávky

Během odpoledne a večera bude připraveno prosecco zdarma pro členy klubu POP Family, třpytivé tetování pro děti, ukázky kosmetických technik či prezentace značek zaměřených na doplňky a lifestyle výrobky. Nebudou chybět ani vánoční dekorace, možnost objednat focení nebo letos oblíbený 360° fotospin od mobil.cz, který návštěvníkům vytvoří videozáznam z akce.

V rámci charitativní iniciativy „Dejte hračkám druhou šanci“ mohou návštěvníci také darovat hračky, které najdou nové majitele.

Více informací najdete na stránce o POP Night Shopping.

Co získají členové iDNES Premium?

Black Friday slevy v POP Airport

Předplatitelé iDNES Premium, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a budou mít štěstí při slosování, mohou vyhrát nákupní vouchery do POP Airport v hodnotě 5 000 korun. Ty lze okamžitě využít na Black Friday slevy i na další vánoční nákupy.

Losovat budeme čtyři výherce.

Výhru do soutěže věnovali a spoluorganizátorem jsou POP Airport.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

20 GB dat za 175 Kč? Členové iDNES Premium získají výhodnou SIM kartu

Sleva na datovou kartu GIGA Max od Mobil.cz

Hledáte snadný a výhodný způsob, jak mít mobilní internet na letní cestování po Česku i po Evropě? Členové iDNES...

Na stopě tajemství skrytých ve starých mapách. E-kniha Kartografové zdarma

Kartografové

Hrdinkou sci-fi románu Kartografové od Peng Shepherd je vášnivá milovnice map. Jedna z nich, kterou nalezne v tajné...

Televize Pecka.TV se 162 kanály na dva měsíce zdarma pro členy iDNES Premium

Internetová televize Pecka TV

Zábava, kterou máš kdykoli a kdekoli po ruce? Přesně to slibuje internetová televize Pecka.TV. A teď si ji mohou...

Záblesk naděje v temnotě. E-kniha Porodní báby z Osvětimi zdarma

Porodní báby z Osvětimi

Hrdinkami románu Anny Stuart jsou dvě ženy, které se v hrůzách koncentračního tábora rozhodnou udělat maximum pro...

Z fantasy cyklu Úžasná Zeměplocha: audiokniha Klobouk s oblohou se 40% slevou

Úžasná Zeměplocha: Klobouk s oblohou

Rozsáhlá knižní série Úžasná Zeměplocha se už několik desetiletí těší mimořádnému zájmu čtenářů. Z cyklu britského...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.