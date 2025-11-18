Vyhrajte 20 000 Kč na vánoční nákupy v POP Airport. Black Friday startuje už 27. 11.

Outletové centrum POP Airport se ve čtvrtek 27. listopadu promění v jednu z nejživějších předvánočních destinací. Do atmosféry blížících se Vánoc se ponoří nejen díky výzdobě a hudbě, ale především díky Black Friday slevám až 80 procent, speciálním akcím pro návštěvníky jako možnost získat hodnotné ceny za uskutečněné nákupy a prodloužené otevírací době až do 22 hodin. Celým dnem provede moderátorka Óčko TV Monika Timková, která se na akci vrací po úspěšných letních eventech.
Hned od dopoledních hodin budou v outletových obchodech připraveny slevy až 80 procent a první tisícovka návštěvníků získá možnost zakoupit zvýhodněné dárkové poukázky s dvacetiprocentní slevou. Při nákupech před Vánoci jde o jednu z nejatraktivnějších nabídek roku.
Program až do večera: hudba, atrakce i rodinné aktivity
Předvánoční program doplní živá hudba, tematické aktivity a různá vystoupení v průběhu dne. Děti se mohou těšit na setkání s Májou a Vilíkem v Majalandu, který bude po celý den dostupný za zvýhodněné vstupné 199 Kč. Stejná cena platí také pro Dinosauria Museum Prague, kde proběhnou speciální komentované prohlídky a filmové projekce.
K atmosféře přispěje vystoupení dětského pěveckého sboru i večerní koncert Modern Talking Revival CZ. V areálu se objeví i oblíbený Zrcadlový pár, u kterého si mohou návštěvníci pořídit stylové fotografie. Pro milovníky designu a rukodělných výrobků bude připravena prezentace šperků, dekorací či přírodní kosmetiky.
Odměny za nákupy a tradiční křížovka
POP Night Shopping nabízí i soutěžní prvky, které se již staly tradiční součástí těchto akcí. Návštěvníci, kteří během dne nakoupí alespoň za 1 000 korun, si mohou každou celou hodinu zatočit na kole štěstí a získat poukázky či věcné ceny. Při nákupech nad 5 000 korun se zájemci mohou zařadit také do soutěže o pobyt v Kouzelných chaloupkách od Amazing Places.
Velká pozornost se každoročně upíná i k vánoční křižovce – návštěvníci hledají šest symbolů umístěných u různých obchodů v areálu. Po jejím vyluštění lze vhodit tajenku do soutěžního boxu a zařadit se do tří losování, která proběhnou přímo na hlavním náměstí v průběhu dne. Každé losování přinese šest nových výherců.
Doprovodné akce a ochutnávky
Během odpoledne a večera bude připraveno prosecco zdarma pro členy klubu POP Family, třpytivé tetování pro děti, ukázky kosmetických technik či prezentace značek zaměřených na doplňky a lifestyle výrobky. Nebudou chybět ani vánoční dekorace, možnost objednat focení nebo letos oblíbený 360° fotospin od mobil.cz, který návštěvníkům vytvoří videozáznam z akce.
V rámci charitativní iniciativy „Dejte hračkám druhou šanci“ mohou návštěvníci také darovat hračky, které najdou nové majitele.
Více informací najdete na stránce o POP Night Shopping.
Co získají členové iDNES Premium?
Předplatitelé iDNES Premium, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a budou mít štěstí při slosování, mohou vyhrát nákupní vouchery do POP Airport v hodnotě 5 000 korun. Ty lze okamžitě využít na Black Friday slevy i na další vánoční nákupy.
Losovat budeme čtyři výherce.
Výhru do soutěže věnovali a spoluorganizátorem jsou POP Airport.