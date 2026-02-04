Valentýnský výprodej a soutěž o 20 000 Kč. Vyrazte do POP Airport už 12. 2.

  • Středa 4. února 2026 Jarmila

Outletové centrum POP Airport chystá další velkolepou nákupní událost – tentokrát v duchu svátku zamilovaných a finálních zimních výprodejů. POP Night Shopping proběhne ve čtvrtek 12. února a nabídne slevy až 80 %, romantickou atmosféru i bohatý program, který zabaví páry i rodiny s dětmi. Členové iDNES Premium mohou navíc soutěžit o nákupní vouchery v celkové hodnotě 20 000 Kč, které lze využít na nákup dárků nebo stylového oblečení.

POP Night Shopping

POP Night Shopping | foto: pop.cz

Moderátorka Óčko TV Monika Timková
360° fotospin na fotky v POP Airport
Black Friday slevy v POP Airport
Dinosauria Museum Prague v POP Airport
18 fotografií

Už ve čtvrtek 12. února se POP Airport promění v centrum zábavy a výhodných nákupů. Oslava Valentýna tu začíná s předstihem, a to se vší parádou. Návštěvníky čeká prodloužená otevírací doba až do 22 hodin, DJ Topic, květinová výzdoba a především slevy až 80 procent v rámci finálního zimního výprodeje. Celým dnem provede známá moderátorka Óčko TV Monika Timková.

Ať už sháníte luxusní parfém, značkové spodní prádlo, šperky od Guess nebo jen chcete pořídit květinu z automatu Tyradosti, tento den je pro nákupy jako stvořený. Pro členy klubu POP Family bude navíc od 14:00 do 21:00 připraveno prosecco zdarma.

Program pro děti i dospělé: hudba, zvířata a dinosauři

Zatímco dospělí ocení nákupy, děti si přijdou na své v zábavním parku Majaland, kde se mohou setkat s postavičkami Máji a Vilíka. Vstupné je po celý den sníženo na 275 Kč. Za zvýhodněných 199 Kč se podíváte i do Dinosauria Museum Prague, kde na vás čekají speciální komentované prohlídky, burza minerálů a fosílií nebo 4D hra ve virtuální realitě.

Kulturní program na hlavním náměstí zpestří v podvečer vystoupení dětí a sboru ze ZUŠ Unhošť. Velkým lákadlem bude také ukázka práce speciálně vycvičených policejních psů, kterou můžete vidět v 16:00 a 18:30.

Odměny za nákupy a kolo štěstí

Black Friday slevy v POP Airport

POP Night Shopping není jen o útrácení, ale i o vyhrávání. Kdo nakoupí alespoň za 1 000 Kč, může si zatočit kolem štěstí a vyhrát dárkové poukázky či věcné ceny. Při nákupu nad 5 000 Kč se navíc můžete zařadit do soutěže o atraktivní pobyty od Amazing Places.

Po celém areálu bude probíhat také valentýnská soutěž o ceny od zapojených obchodů. Atmosféru doplní popcorn zdarma a tematická výzdoba, která vás naladí na ten pravý valentýnský večer.

Více informací najdete na stránce o POP Night Shopping.

Co získají členové iDNES Premium?

Předplatitelé iDNES Premium, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a budou mít štěstí při slosování, mohou vyhrát nákupní vouchery do POP Airport. Hrajeme celkem o 20 000 Kč – losovat budeme čtyři výherce, z nichž každý získá poukazy v hodnotě 5 000 Kč. Ty lze okamžitě využít na slevy i nákup valentýnských dárků.

Výhru do soutěže věnovali a spoluorganizátorem jsou POP Airport.

