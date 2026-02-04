Valentýnský výprodej a soutěž o 20 000 Kč. Vyrazte do POP Airport už 12. 2.

Už ve čtvrtek 12. února se POP Airport promění v centrum zábavy a výhodných nákupů. Oslava Valentýna tu začíná s předstihem, a to se vší parádou. Návštěvníky čeká prodloužená otevírací doba až do 22 hodin, DJ Topic, květinová výzdoba a především slevy až 80 procent v rámci finálního zimního výprodeje. Celým dnem provede známá moderátorka Óčko TV Monika Timková.
Ať už sháníte luxusní parfém, značkové spodní prádlo, šperky od Guess nebo jen chcete pořídit květinu z automatu Tyradosti, tento den je pro nákupy jako stvořený. Pro členy klubu POP Family bude navíc od 14:00 do 21:00 připraveno prosecco zdarma.
Program pro děti i dospělé: hudba, zvířata a dinosauři
Zatímco dospělí ocení nákupy, děti si přijdou na své v zábavním parku Majaland, kde se mohou setkat s postavičkami Máji a Vilíka. Vstupné je po celý den sníženo na 275 Kč. Za zvýhodněných 199 Kč se podíváte i do Dinosauria Museum Prague, kde na vás čekají speciální komentované prohlídky, burza minerálů a fosílií nebo 4D hra ve virtuální realitě.
Kulturní program na hlavním náměstí zpestří v podvečer vystoupení dětí a sboru ze ZUŠ Unhošť. Velkým lákadlem bude také ukázka práce speciálně vycvičených policejních psů, kterou můžete vidět v 16:00 a 18:30.
Odměny za nákupy a kolo štěstí
POP Night Shopping není jen o útrácení, ale i o vyhrávání. Kdo nakoupí alespoň za 1 000 Kč, může si zatočit kolem štěstí a vyhrát dárkové poukázky či věcné ceny. Při nákupu nad 5 000 Kč se navíc můžete zařadit do soutěže o atraktivní pobyty od Amazing Places.
Po celém areálu bude probíhat také valentýnská soutěž o ceny od zapojených obchodů. Atmosféru doplní popcorn zdarma a tematická výzdoba, která vás naladí na ten pravý valentýnský večer.
Co získají členové iDNES Premium?
Předplatitelé iDNES Premium, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a budou mít štěstí při slosování, mohou vyhrát nákupní vouchery do POP Airport. Hrajeme celkem o 20 000 Kč – losovat budeme čtyři výherce, z nichž každý získá poukazy v hodnotě 5 000 Kč. Ty lze okamžitě využít na slevy i nákup valentýnských dárků.
