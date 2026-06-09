Vyhrajte vouchery za 20 000 Kč na nákupy v POP Airport. Užijte si letní slevy až 80 %

V pátek 19. června ožije POP Airport oblíbeným nákupním dnem, tentokrát s podtitulem Žhavé letní slevy, osvěžující zábava. Návštěvníci mohou jako první využít letní výprodeje, kde ceny v outletových obchodech klesnou až o 80 %. Je to ideální příležitost, jak si výhodně pořídit výbavu na blížící se dovolenou nebo do přírody.
Míchané drinky, DJ i taneční show
Nakupování zpestří bohatý doprovodný program. Na hlavním náměstí proběhnou v 17:00 a 18:00 vystoupení formace Dance Nation Plzeň a o hudební kulisu se po celý den postará DJ Topic. Letní náladu podpoří barmanská show Rudak event, řemeslná zmrzlina od Bonté a popcorn zdarma pro všechny návštěvníky.
Členové věrnostního programu POP Family se mohou těšit na osvěžení v podobě prosecca, které bude zdarma k dispozici od 14 do 21 hodin od prosim-si.cz Připraveny jsou také soutěže od partnera Albi a fanoušky sportu potěší zóna HC Sparta Praha s maskotem, se kterým je možné se vyfotit.
Zvýhodněné vstupné do Majalandu a Dinosaurie
Po celý páteční den platí speciální ceny vstupenek do místních zábavních parků. Do Majalandu se návštěvníci dostanou za 275 Kč. Kromě klasických a nově otevřených venkovních atrakcí čekají na rodiny tvořivé dílny a setkání s oblíbenou včelkou Májou a Vilíkem. Dospělí se navíc nemusí jen dívat – na většinu atrakcí mohou vyrazit společně se svými dětmi.
Dinosauria Museum Prague nabídne zvýhodněný vstup za 199 Kč. Během dne proběhne hned pět komentovaných prohlídek s průvodcem (vždy v lichou hodinu od 11:00 do 19:00). Zážitek umocní kvalitní VR hry s dárkem ke vstupence a návštěvníci si budou moci prohlédnout i prodejní galerii minerálů.
Točte kolem štěstí a vyhrajte
Nákupy se během POP Night Shopping vyplatí hned dvakrát. Pokud v obchodech utratíte alespoň 1 000 Kč, můžete si zatočit na kole štěstí. Hraje se o dárkové poukázky, balíčky z outletových obchodů nebo vstupenky do zábavních parků. Pro ty, jejichž nákupy přesáhnou hranici
5 000 Kč, je navíc připravena speciální soutěž o atraktivní vouchery od portálu Amazing Places.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste ročními členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete nákupní vouchery v hodnotě 5 000 Kč, které lze rovnou krásně využít na velké slevy.
Losovat budeme celkem 4 výherce, kteří voucher získají.
Výhru do soutěže věnovali a spoluorganizátorem jsou POP Airport.