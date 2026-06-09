  • Úterý 9. června 2026 Stanislava

Vyhrajte vouchery za 20 000 Kč na nákupy v POP Airport. Užijte si letní slevy až 80 %

Autor:
V pátek 19. června ožije outletové centrum POP Airport akcí POP Night Shopping. Těšit se můžete na letní slevy až 80 %, večerní nakupování do 22 hodin a pestrý doprovodný program. Pro roční členy iDNES Premium jsme navíc připravili soutěž o nákupní poukázky v celkové hodnotě 20 000 Kč.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
POP Night Shopping v outletovém centru POP Airport

POP Night Shopping v outletovém centru POP Airport | foto: POp Airport

Outletové centrum POP Airport
Dinosauria Museum Prague v POP Airport
Outletové centrum POP Airport
Outletové centrum POP Airport
15 fotografií

V pátek 19. června ožije POP Airport oblíbeným nákupním dnem, tentokrát s podtitulem Žhavé letní slevy, osvěžující zábava. Návštěvníci mohou jako první využít letní výprodeje, kde ceny v outletových obchodech klesnou až o 80 %. Je to ideální příležitost, jak si výhodně pořídit výbavu na blížící se dovolenou nebo do přírody.

Míchané drinky, DJ i taneční show

POP Airport

Nakupování zpestří bohatý doprovodný program. Na hlavním náměstí proběhnou v 17:00 a 18:00 vystoupení formace Dance Nation Plzeň a o hudební kulisu se po celý den postará DJ Topic. Letní náladu podpoří barmanská show Rudak event, řemeslná zmrzlina od Bonté a popcorn zdarma pro všechny návštěvníky.

Členové věrnostního programu POP Family se mohou těšit na osvěžení v podobě prosecca, které bude zdarma k dispozici od 14 do 21 hodin od prosim-si.cz Připraveny jsou také soutěže od partnera Albi a fanoušky sportu potěší zóna HC Sparta Praha s maskotem, se kterým je možné se vyfotit.

Zvýhodněné vstupné do Majalandu a Dinosaurie

Po celý páteční den platí speciální ceny vstupenek do místních zábavních parků. Do Majalandu se návštěvníci dostanou za 275 Kč. Kromě klasických a nově otevřených venkovních atrakcí čekají na rodiny tvořivé dílny a setkání s oblíbenou včelkou Májou a Vilíkem. Dospělí se navíc nemusí jen dívat – na většinu atrakcí mohou vyrazit společně se svými dětmi.

Outletové centrum POP Airport
Dinosauria Museum Prague v POP Airport

Dinosauria Museum Prague nabídne zvýhodněný vstup za 199 Kč. Během dne proběhne hned pět komentovaných prohlídek s průvodcem (vždy v lichou hodinu od 11:00 do 19:00). Zážitek umocní kvalitní VR hry s dárkem ke vstupence a návštěvníci si budou moci prohlédnout i prodejní galerii minerálů.

Točte kolem štěstí a vyhrajte

Nákupy se během POP Night Shopping vyplatí hned dvakrát. Pokud v obchodech utratíte alespoň 1 000 Kč, můžete si zatočit na kole štěstí. Hraje se o dárkové poukázky, balíčky z outletových obchodů nebo vstupenky do zábavních parků. Pro ty, jejichž nákupy přesáhnou hranici
5 000 Kč, je navíc připravena speciální soutěž o atraktivní vouchery od portálu Amazing Places.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste ročními členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, vyhrát můžete nákupní vouchery v hodnotě 5 000 Kč, které lze rovnou krásně využít na velké slevy.

Losovat budeme celkem 4 výherce, kteří voucher získají.

Výhru do soutěže věnovali a spoluorganizátorem jsou POP Airport.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Získejte nejstabilnější internetovou televizi Telly se 130 kanály zcela zdarma

Švédští metaloví mistři Sabaton s orchestrem v O2 areně. Získejte vstupenky přednostně

Sting i Nick Cave. Vyhrajte lístky s přístupem na tribunu na festival Metronome

Fanděte české reprezentaci na MS ve fotbale 2026. Vyhrajte balíčky za 15 tisíc
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Vydejte se do mrazivé Ledozemě. Fantasy e-kniha pro starší děti zdarma

Průzkumnický klub ledních medvědů

Dívka Stella a její tři kamarádi jsou hrdinové fantasy příběhu Průzkumnický klub ledních medvědů od Alex Bell. Děti se...

Znepokojivá prognóza: audiokniha Když vyhraje Rusko se 30% slevou

Když vyhraje Rusko

Německý politolog Carlo Masala nastínil ve své knize Když vyhraje Rusko možný scénář dalšího vývoje v Evropě, pokud by...

Unes cizí dítě, nebo tvá dcera zemře. Děsivý Řetěz v audioknize s 40% slevou

Řetěz

Temný thriller severoirského autora Adriana McKintyho zasáhne především rodiče. Středobodem příběhu je totiž krutá a...

Ředitel farmy a chůva jeho dětí. Román Neodolatelná v e-knize zdarma

Neodolatelná

Román Neodolatelná americké spisovatelky Melanie Harlow zahajuje její pětidílnou sérii Cloverleighská farma. Finanční...

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.