Osiřelá dívka, luxusní vila a pět tajemných bratrů. E-kniha Poklad zdarma

Patnáctiletá Hailie Monetová vyrůstá skromně, ale spokojeně, dokud její rodina nezemře při tragické autonehodě. Náhle osiřelá Hailie se dozví, že má v Americe pět starších nevlastních bratrů: Vincenta, Willa, Dylana, Shana a Tonyho.
V luxusní vile v Pensylvánii má Hailie vše, o čem by člověk mohl snít, ale stále se cítí osamělá. Pak si uvědomí, že ji její odtažití bratři bedlivě sledují.
Proč to dělají? A jaké temné tajemství se před ní snaží ze všech sil skrýt?
Dívčí román Poklad zahajuje sérii Rodina Monetových od mladé polské autorky Weroniky Anny Marczak. První část napsala ve Španělsku, kam odcestovala po dokončení studií, a dočkala se za ni nominace na cenu Bestsellery Empiku a ocenění Spisovatelka roku.
Další knihy z této úspěšné rodinné trilogie se jmenují Princezna a Zlato a jsou už také dostupné v českém překladu.