Show extrémních sportů Podmol Brothers Motivation ve Varech. Nejlepší místa zde

Dne 2. května 2020 se v Karlových Varech uskuteční premiéra Podmol Brothers Motivation show extrémních sportů v podání nejlepších extrémních sportovců (FMX, MTB, BMX, scoot, drift).



Diváci uvidí kromě výše zmiňovaného také zákulisí a životní story nejlepších extrémních atletů a uvidí, co je motivuje pokračovat ve svých snech, přes krkolomná zranění až po samotná vítězství.

Vstupenky se budou prodávat za 690 Kč až 1990 Kč za VIP vstupenky, díky kterým budete mít nejlepší výhled a pivo, víno a nealko v ceně. Pouze členové iDNES Premium mají možnost koupit si vstupenky na nejlepší místa přednostně a to až do 9. prosince do 11 hodin.