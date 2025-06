V Praze proběhne velká pocta Davidu Stypkovi i s hosty. Přednostní vstupenky

Při Poctě Davidu Stypkovi, která proběhne v pražském O2 universum, se jeho písně rozezní v podání Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou dirigenta Stanislava Vavřínka, za doprovodu kapely Bandjeez, ale také jeho přátel a hudebních kolegů Miraie Navrátila, Kateřiny Marie Tiché a Ewy Farné.

Vstupenky na koncert se pro veřejnost začnou prodávat od úterý 3. 6. od 10 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si můžete ta nejlepší místa zakoupit již od pondělí 2. 6. od 9 hodin.

Ewa Farna a David Stypka na hudebních cenách Anděl v Praze (5. března 2019)

„Davidova hudba mě od prvního setkání zaujala. Ráda se k ní vracím nejen jako posluchač, ale také jako performer. Jeho písně mají neuvěřitelnou sílu a hloubku, k tomu navíc charakteristickou melodičnost,“ říká zpěvačka Ewa Farná. „Myslím, že David dokázal lidi svou tvorbou do hloubky zasáhnout, když tak interpretujeme jeho písně, mám pocit hlubšího propojení s posluchači a toho, že jej lidé měli rádi – jeho texty, hlas i ryzí osobnost. Těším se, že společným koncertem oslavíme to, co nám David do našich životů vnesl.“

David Stypka byl výraznou osobností české hudební scény, známý nejen jako talentovaný zpěvák a skladatel, ale i jako charismatický textař s nezaměnitelným rukopisem. Pocházel z Frýdku-Místku a jeho písně, často propojující jemnost s melancholií, si získaly široké publikum napříč generacemi.

Se svou kapelou Bandjeez vydal několik kritikou ceněných alb, z nichž nejvýraznější je deska Neboj, nominovaná na hudební cenu Anděl. Jeho tvorba byla osobní, niterná, a přitom nepatetická, což z něj učinilo jednoho z nejautentičtějších písničkářů své doby. David Stypka podlehl v roce 2021 zákeřné nemoci.