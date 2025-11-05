Sledujte evropské duely Plzně a Olomouce zdarma díky členství v iDNES Premium

Duel Plzně s Fenerbahce přichází v momentu, kdy má český tým sebevědomí. Jejich vítězství venku proti AS Řím bylo trochu šokující. Jinak Plzeň vstoupila do soutěže remízou 1:1 na hřišti Ferencvárose, následně doma porazila Malmö 3:0. Fenerbahce po úvodní porážce 1:3 v Záhřebu zdolalo Nice 2:1 a poté zvítězilo nad Stuttgartem 1:0. Šlágr ve Štruncových sadech tak slibuje konfrontaci týmů v dobré formě.
Utkání 4. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Fenerbahce vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 21:00.
Olomouc čeká výjezd do Arménie na hřiště FC Noah. Sigma, která se vrátila do evropských pohárů po dlouhých sedmi letech, má za sebou úvodní duel ligové fáze na půdě Fiorentiny, kde 2. října podlehla 0:2. Doma pak remizovala s Rakówem 1:1.
Utkání 3. kola ligové fáze Konferenční ligy Noah – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas v Jerevanu začne ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.
