Sledujte evropské duely Plzně a Olomouce zdarma díky členství v iDNES Premium

Ve čtvrtek 6. listopadu čekají české kluby dva evropské duely, oba odvysílá stanice Sport 1. V 18:45 nastoupí Sigma Olomouc v Jerevanu proti FC Noah v rámci 3. kola ligové fáze Konferenční ligy, ve 21:00 pak Viktoria Plzeň přivítá ve 4. kole Evropské ligy turecké Fenerbahce. Sport 1 je součástí internetové televize Telly, ke které mají členové iDNES Premium přístup na dva měsíce zdarma.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo). | foto: Petr EretMAFRA

Duel Plzně s Fenerbahce přichází v momentu, kdy má český tým sebevědomí. Jejich vítězství venku proti AS Řím bylo trochu šokující. Jinak Plzeň vstoupila do soutěže remízou 1:1 na hřišti Ferencvárose, následně doma porazila Malmö 3:0. Fenerbahce po úvodní porážce 1:3 v Záhřebu zdolalo Nice 2:1 a poté zvítězilo nad Stuttgartem 1:0. Šlágr ve Štruncových sadech tak slibuje konfrontaci týmů v dobré formě.

Utkání 4. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Fenerbahce vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 21:00.

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje ze svého gólu.

Olomouc čeká výjezd do Arménie na hřiště FC Noah. Sigma, která se vrátila do evropských pohárů po dlouhých sedmi letech, má za sebou úvodní duel ligové fáze na půdě Fiorentiny, kde 2. října podlehla 0:2. Doma pak remizovala s Rakówem 1:1.

Utkání 3. kola ligové fáze Konferenční ligy Noah – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas v Jerevanu začne ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.

Kanál Sport 1 je součástí středního balíčku Telly, který získají všichni členové iDNES Premium.

Sportovní kanály na internetové televizi Telly

Střední balíček Telly zahrnuje přes sto programů a z nich deset sportovních včetně Sport 1 a Sport 2. K dispozici je sedmidenní archiv, možnost zpětného zhlédnutí a přetáčení (s výjimkami na některých stanicích) a sledování až na šesti zařízeních současně – na chytré TV (Samsung, LG, Hisense, Android/Google TV), v aplikacích pro iOS/Android, přes Apple TV, Xbox i webový prohlížeč.

Pro členy iDNES Premium je nyní Střední balíček (spolu s Telly Red) na 2 měsíce zdarma, vlastní aktivace je otázkou pár kliknutí.

Co musím udělat, abych získal Telly na 60 dní zdarma?

  • Pokud máte předplatné iDNES Premium, klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte kód voucheru
  • Ten si zkopírujte a pokračujte dále dalším zlatým tlačítkem na speciální stránku pro jeho aktivaci
  • Vyplňte správně všechna požadovaná pole webového formuláře a zadejte svou platební kartu. Pro její ověření se z ní strhne 1 Kč, která vám bude do 4 dní vrácena.
  • Zaškrtněte políčko „Mám promo kód“ a do něj zkopírujte váš slevový kód
  • Emailem vám přijde jednoduchý návod pro přihlášení do Telly. Zároveň obdržíte SMS zprávou přihlašovací údaje. Okamžitě můžete začít sledovat Telly TV zdarma na 60 dní
  • Po skončení bezplatného období přejdete na placenou verzi
  • Chcete pouze využít 60 dní sledování zdarma a dále Telly nevyužijete? Jedním kliknutím můžete kdykoliv platební kartu odhlásit. Po uplynutí 60 dní sledování zdarma se automaticky služba Telly TV ukončí.

Platnost kódů je do 28. února 2026.
Slevové kódy poskytuje a za službu je zodpovědná společnost Telly s.r.o.
Obsah programových balíčků Střední a Red najdete na webových stránkách Telly.cz (může se v průběhu akce změnit, aktuální najdete vždy na Telly.cz).
Na jeden účet u Telly je možné aktivovat pouze jeden kód.

