Vstupenky na vyprodaného hitmakera Pitbulla v O2 areně. Vyhrajte je

Autor: iDNES.cz

Americký hitmaker Pitbull se po dlouhých 13 letech vrací do ČR. Ikonický rapper a showman, známý megahity jako Give Me Everything, Timber nebo I Know You Want Me, se představí fanouškům 18. června v O2 areně. Koncert je už dlouhou dobu beznadějně vyprodaný, ale díky členství v iDNES Premium můžete vyhrát vstupenky.