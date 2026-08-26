Žije v labyrintu v obklopení soch. Román Piranesi v audioknize zdarma

Podivný Dům se stovkami síní, jehož základy omývají mořské vlny a pod jehož střechou plují mraky, představoval pro muže přezdívaného Piranesi celý svět. Byl obývaný pouze mrtvými a Tím druhým.
S příchodem nečekaných návštěvníků se ovšem jednoho dne objeví množství palčivých otázek, týkajících se mimo jiné protagonistovy skutečné identity, pravé povahy jeho vztahu k Tomu druhému a v neposlední řadě možné existence dalších světů za hranicemi Domu.
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Piranesi tak začne skládat dohromady jednotlivé dostupné střípky informací, z nichž mnohé jsou ukryté v jeho vlastních denících - on si ovšem nepamatuje, že si je poznamenal! Nalézt kýžené odpovědi se však ukazuje být stejně těžké jako odejít z tohoto labyrintu.
Originální fantastický příběh od Susanny Clarke, autorky bestselleru Jonathan Strange a pan Norell, doprovází hudba Vladivojny La Chii.
Audioknihu čte Jaroslav Plesl.