  • Středa 26. srpna 2026 Luděk

Žije v labyrintu v obklopení soch. Román Piranesi v audioknize zdarma

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  5:03

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Piranesi | foto: OneHotBook

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Britská spisovatelka Susanna Clarke přišla ve spekulativním fantasy románu Piranesi s nezvykle pojatý příběhem. Hlavní hrdina žije v podivném labyrintu a společnost mu dělají němé sochy. A pak jistý Ten druhý. Rozluští muž tajemství světa kolem sebe? Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu zdarma.

Podivný Dům se stovkami síní, jehož základy omývají mořské vlny a pod jehož střechou plují mraky, představoval pro muže přezdívaného Piranesi celý svět. Byl obývaný pouze mrtvými a Tím druhým.

S příchodem nečekaných návštěvníků se ovšem jednoho dne objeví množství palčivých otázek, týkajících se mimo jiné protagonistovy skutečné identity, pravé povahy jeho vztahu k Tomu druhému a v neposlední řadě možné existence dalších světů za hranicemi Domu.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Piranesi tak začne skládat dohromady jednotlivé dostupné střípky informací, z nichž mnohé jsou ukryté v jeho vlastních denících - on si ovšem nepamatuje, že si je poznamenal! Nalézt kýžené odpovědi se však ukazuje být stejně těžké jako odejít z tohoto labyrintu.

Originální fantastický příběh od Susanny Clarke, autorky bestselleru Jonathan Strange a pan Norell, doprovází hudba Vladivojny La Chii.

Audioknihu čte Jaroslav Plesl.

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