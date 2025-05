Philip Glass Ensemble poprvé míří do Kongresového centra Praha. Přednostní vstupenky

Publikum čeká výjimečná příležitost seznámit se s díly jednoho z nejvlivnějších skladatelů současnosti, jehož hudba zasáhla nejen svět klasické hudby, ale i filmu a populární kultury.

Philip Glass patří k nejvýznamnějším představitelům minimalismu, jehož hypnotické repetitivní motivy se staly nezaměnitelným rukopisem. Jeho tvorba zahrnuje koncertní, divadelní i filmovou hudbu. Proslavil se mimo jiné hudbou ke kultovní filmové trilogii režiséra Godfreye Reggia – Koyaanisqatsi, Powaqqatsi a Naqoyqatsi. Mezi další známé filmové počiny patří hudba k oscarovému filmu Hodiny s Nicole Kidman v hlavní roli či fascinující životopisné drama Kundun režiséra Martina Scorseseho popisující životní pouť současného Dalajlamy.

Glass rovněž spolupracoval na řadě přelomových scénických děl, například na opeře Einstein on the Beach, futuristickém oratoriu 1000 Airplanes on the Roof či multimediálním projektu Monsters of Grace. Vedle vážné hudby navázal úzkou spolupráci s ikonami populární hudby – s Davidem Bowiem a Brianem Enem vytvořil symfonie inspirované jejich slavnými alby „Low“ a „Heroes“. Mezi další známá jména, se kterými Glass spolupracoval, patří Paul Simon, Mick Jagger, Laurie Anderson či Aphex Twin.

V Praze soubor vystoupí pod vedením dlouholetého hudebního ředitele Michaela Riesmana, který je s Philip Glass Ensemble spojen od roku 1976. Program nabídne nejvýznamnější Glassova díla, včetně Music in Twelve Parts, Einstein on the Beach a Music with Changing Parts. Tyto skladby nejenže formovaly minimalistickou hudbu, ale nadále oslovují posluchače napříč generacemi a hudebními styly.