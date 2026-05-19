Vyrazte na premiéru Svěrákova filmu Pět švestek. Vyhrajte vstup a k tomu merch

Tři muži, dvě ženy, jedna plachetnice v řeckých vodách a touha vzít život ještě jednou do vlastních rukou. Režisér Jan Svěrák přichází do kin s komedií Pět švestek. Zapojte se do naší soutěže a buďte mezi prvními diváky. Tři z vás vyhrají vstup na slavnostní premiéru a exkluzivní filmové dárky.

Snímek z filmu Pět švestek | foto: Bioscop

Příběh o přátelství, lásce a hledání svobody v každé životní etapě natáčel Jan Svěrák tak trochu v utajení. O tom, že kdesi na moři vzniká cosi na způsob „druhé Jízdy pro pokročilé“, vědělo kromě štábu jen pár zasvěcených. Výsledkem je hravá a místy až dobrodružná podívaná, kterou sám režisér s nadsázkou charakterizuje jako komedii „o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých“.

Komedie Pět švestek. Hlavní hrdiny ztvárnili Dana Syslová, Lenka Termerová, Petr Kostka, Jan Vlasák a Oldřich Kaiser

Sbalit si to nejnutnější a vyplout

Ústřední hrdinkou je Věra v podání Lenky Termerové, které se zasteskne po době, kdy jezdila s přáteli na moře. Zestárlá parta se tak rozhodne ještě jednou společně vyplout vstříc idylickým zátokám, i přes rázný odpor vlastních dětí.

Název filmu nese jasnou symboliku. „Sbalit si svých pět švestek znamená odejít jen s tím nejnutnějším. Ale zároveň je to i výraz odvahy – odejít od něčeho otevírá možnost přijít k něčemu novému,“ vysvětluje Svěrák, který do hlavních rolí po bok Termerové obsadil herecká esa – Oldřicha Kaisera, Petra Kostku, Danu Syslovou a Jana Vlasáka.

Většina snímku vznikala během tří týdnů v Řecku, přímo na palubě malého katamaránu. Omezený prostor a malý štáb připomněly režisérovi jeho legendární letní road movie Jízda. Natáčení si pochvalovali i samotní herci. „Naše kosti, svalstvo a celé to chátrající ústrojí… všechno ožilo. Jel bych zas,“ vzpomíná s úsměvem Petr Kostka.

Merch k filmu Pět švestek

Pro tři vylosované výherce máme připravený skvělý balíček. Každý získá vstup pro dvě osoby na slavnostní premiéru filmu, která se uskuteční v úterý 26. května v multikině CineStar Anděl v Praze. K tomu si navíc odnesete tematický filmový merch – hrníček, ručník a placatku s logem filmu.

Do běžné distribuce vstoupí Pět švestek o dva dny později, 28. května 2026.

Ceny do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Bioscop.

