Příběh o přátelství, lásce a hledání svobody v každé životní etapě natáčel Jan Svěrák tak trochu v utajení. O tom, že kdesi na moři vzniká cosi na způsob „druhé Jízdy pro pokročilé“, vědělo kromě štábu jen pár zasvěcených. Výsledkem je hravá a místy až dobrodružná podívaná, kterou sám režisér s nadsázkou charakterizuje jako komedii „o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých“.
Sbalit si to nejnutnější a vyplout
Ústřední hrdinkou je Věra v podání Lenky Termerové, které se zasteskne po době, kdy jezdila s přáteli na moře. Zestárlá parta se tak rozhodne ještě jednou společně vyplout vstříc idylickým zátokám, i přes rázný odpor vlastních dětí.
Název filmu nese jasnou symboliku. „Sbalit si svých pět švestek znamená odejít jen s tím nejnutnějším. Ale zároveň je to i výraz odvahy – odejít od něčeho otevírá možnost přijít k něčemu novému,“ vysvětluje Svěrák, který do hlavních rolí po bok Termerové obsadil herecká esa – Oldřicha Kaisera, Petra Kostku, Danu Syslovou a Jana Vlasáka.
Většina snímku vznikala během tří týdnů v Řecku, přímo na palubě malého katamaránu. Omezený prostor a malý štáb připomněly režisérovi jeho legendární letní road movie Jízda. Natáčení si pochvalovali i samotní herci. „Naše kosti, svalstvo a celé to chátrající ústrojí… všechno ožilo. Jel bych zas,“ vzpomíná s úsměvem Petr Kostka.
Do běžné distribuce vstoupí Pět švestek o dva dny později, 28. května 2026.
