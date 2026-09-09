Temná detektivka plná násilí. Audiokniha Pět kajícných s 50% slevou

Patnáctiletá Pavla Meinerová, dosud bezproblémová studentka pražského gymnázia, rodičům stručně oznámí, že odchází z domova za svým chlapcem. A poté se po ní slehne zem.
Její otec po ní začne na vlastní pěst pátrat a za pár dní je nalezen mrtvý v jednom pražském lese. Neznámý muž zaplatí „neoficiálnímu agentovi“ Winterovi trojnásobek jeho běžné taxy, aby zjistil, co se s Pavlou stalo. Onen utajený objednavatel totiž správně tuší, že při pátrání půjde Winterovi o život.
Poskytuje internetový obchod Tympanum
Skvělý zdroj dobrých audioknih na CD i ke stažení.
Temná detektivka je říznutá thrillerem a okořeněná pořádnou dávkou humoru černého jako ranní káva před popravou. I přes nebezpečně prořízlou pusu a ruce, které rozdávají rány jako na běžícím pásu, jde agentu Winterovi o dobrou věc. Má však ve zlém světě šanci?
Příběh z pera současného sokolovského autora Jaroslava Částky obsahuje explicitní popisy násilí a sexuálního násilí.
Audioknihu čte Martin Preiss.