  • Středa 9. září 2026 Daniela

Temná detektivka plná násilí. Audiokniha Pět kajícných s 50% slevou

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Pět kajícných | foto: Tympanum

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Detektivní příběh s thrillerovými prvky od sokolovského autora Jaroslava Částky přináší peprný jazyk, ironii i černý humor. Pozornost vzbudí také explicitními popisy násilí, včetně toho sexuálního. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu, v níž agent Winter pátrá po zmizelé studentce gymnázia, s 50% slevou.

Patnáctiletá Pavla Meinerová, dosud bezproblémová studentka pražského gymnázia, rodičům stručně oznámí, že odchází z domova za svým chlapcem. A poté se po ní slehne zem.

Její otec po ní začne na vlastní pěst pátrat a za pár dní je nalezen mrtvý v jednom pražském lese. Neznámý muž zaplatí „neoficiálnímu agentovi“ Winterovi trojnásobek jeho běžné taxy, aby zjistil, co se s Pavlou stalo. Onen utajený objednavatel totiž správně tuší, že při pátrání půjde Winterovi o život.

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Temná detektivka je říznutá thrillerem a okořeněná pořádnou dávkou humoru černého jako ranní káva před popravou. I přes nebezpečně prořízlou pusu a ruce, které rozdávají rány jako na běžícím pásu, jde agentu Winterovi o dobrou věc. Má však ve zlém světě šanci?

Příběh z pera současného sokolovského autora Jaroslava Částky obsahuje explicitní popisy násilí a sexuálního násilí.

Audioknihu čte Martin Preiss.

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