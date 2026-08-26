  • Středa 26. srpna 2026 Luděk

Svědění a vyrážka na břiše psa: Čtyři nejčastější příčiny a jak mu ulevit

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  10:07
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Ilustrační obrázek | foto: redakce s využitím AI

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Neustálé drbání, vykusování srsti a zarudlá kůže. Vyrážka v tříslech nebo na břiše patří k velmi častým problémům, se kterými majitelé psů hledají pomoc. Zjistit pravou příčinu kožních potíží může být detektivka, ale včasný zásah dokáže psovi rychle ulevit od nepříjemného svědění.

Pokud si pes intenzivně kouše a líže určité části těla, značí to podrážděnou pokožku. Veterinární odborníci upozorňují, že příčin nečekané vyrážky na citlivých místech, jako jsou třísla nebo břicho, bývá hned několik:

  • Alergie: Velmi často jde o projev potravinové alergie, případně reakci na prach nebo pyl v prostředí
  • Paraziti: Nejčastějšími viníky urputného svědění jsou blechy, klíšťata nebo svrab
  • Infekce: Bakteriální nebo kvasinková infekce může kůži zanítit a způsobit červená ložiska
  • Kontaktní reakce: Pes mohl proběhnout chemicky ošetřenou trávou nebo ostrým porostem, který kůži mechanicky podráždil
Ilustrační obrázek

První pomoc v domácích podmínkách

Jako první krok důkladně prohlédněte pejskův kožíšek, zda nenajdete stopy po parazitech (často vypadají jako drobná černá zrnka prachu). Pokud ano, nasaďte kvalitní antiparazitární pipetu (např. Frontline či Advantix).

Postižené místo na kůži můžete opatrně ošetřit jemným antiseptikem vhodným pro psy – skvěle funguje například Betadine zředěná ve vodě (v poměru 1:40) nebo slabý odvar z heřmánku. Pokud máte podezření na potravinovou alergii, vyplatí se konzultovat přechod na analergenní krmivo. V případě, že vyrážka přetrvává, olupuje se, šíří, nebo se pes kouše až do krve, je nutná odborná diagnóza.

Vyfoťte to a poraďte se s lékařem, kterého máte 24/7 k dispozici v mobilu

Právě kožní problémy jsou typickým případem, kdy majitelé tápou. Jet hned na veterinu, nebo ještě den počkat? Místo zbytečného stresu můžete využít aplikaci uVeterináře. Stačí vyfotit pejskovo břicho, nahrát fotku do online poradny a během chvíle vám skutečný veterinář (který je dostupný 24/7) poradí, jak situaci řešit a zda je nutná osobní návštěva kliniky.

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Témata: Břicho, Kůže

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