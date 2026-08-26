Svědění a vyrážka na břiše psa: Čtyři nejčastější příčiny a jak mu ulevit

Pokud si pes intenzivně kouše a líže určité části těla, značí to podrážděnou pokožku. Veterinární odborníci upozorňují, že příčin nečekané vyrážky na citlivých místech, jako jsou třísla nebo břicho, bývá hned několik:
- Alergie: Velmi často jde o projev potravinové alergie, případně reakci na prach nebo pyl v prostředí
- Paraziti: Nejčastějšími viníky urputného svědění jsou blechy, klíšťata nebo svrab
- Infekce: Bakteriální nebo kvasinková infekce může kůži zanítit a způsobit červená ložiska
- Kontaktní reakce: Pes mohl proběhnout chemicky ošetřenou trávou nebo ostrým porostem, který kůži mechanicky podráždil
První pomoc v domácích podmínkách
Jako první krok důkladně prohlédněte pejskův kožíšek, zda nenajdete stopy po parazitech (často vypadají jako drobná černá zrnka prachu). Pokud ano, nasaďte kvalitní antiparazitární pipetu (např. Frontline či Advantix).
Postižené místo na kůži můžete opatrně ošetřit jemným antiseptikem vhodným pro psy – skvěle funguje například Betadine zředěná ve vodě (v poměru 1:40) nebo slabý odvar z heřmánku. Pokud máte podezření na potravinovou alergii, vyplatí se konzultovat přechod na analergenní krmivo. V případě, že vyrážka přetrvává, olupuje se, šíří, nebo se pes kouše až do krve, je nutná odborná diagnóza.
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