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Pes a opakovaný průjem: Kdy stačí úprava stravy a kdy už volat veterináře?

Autor:
  10:07
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek | foto: redakce s využitím AI

Miska s kuřecím masem, rýží a mrkví
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Trávicí potíže dokážou potrápit každého pejskaře. Ať už vám doma dělá společnost temperamentní corgi, nebo kříženec z útulku, náhlé střevní problémy vždy vyvolají obavy. Pokud pes trpí průjmem, může jít o banalitu, ale i o příznak vážnějšího problému. Jak postupovat a kdy už je čas vyhledat odborníka?

Častým scénářem v mnoha domácnostech je situace, kdy má pes po noci stolici pevnou, ale během dne se stává řídkou až vodnatou. K jídlu přitom dostává běžné granule doplněné o občasné kousky zeleniny či ovoce. Podle odborníků takový stav často poukazuje na problém s dietou.

„Pokud pejsek trpí opakovaným průjmem, může jít o problém s jeho trávicím systémem či o potravinovou alergii. Stolice, která se po noci zpevní, může naznačovat, že jeho trávicí systém zkrátka není schopen zpracovat některé složky potravy během dne správně. Mezi další příčiny pak patří viry, bakterie, paraziti nebo například nespecifický zánět střev,“ vysvětluje veterinární lékařka MVDr. Hanka Adamčíková, která pracuje pro aplikaci uVeterináře.

Miska s kuřecím masem, rýží a mrkví

Pět kroků ke zklidnění zažívání

Pokud má váš pes podobné obtíže a nejeví známky dehydratace či letargie, můžete nejprve vyzkoušet domácí léčbu:

  • Přísná dieta: Zkuste psovi chvíli vařit dietní stravu – ideální jsou krůtí prsa s rýží a mrkví. Zvážit lze i přechod na hypoalergenní krmivo.
  • Stop ovoci a zelenině: Některé druhy mohou u citlivějších psů způsobovat průjmy. Na čas je z jídelníčku zcela vyřaďte.
  • Nasazení probiotik: Pro podporu zdravé mikroflóry v zažívacím traktu sáhněte po probiotikách určených přímo pro psy (např. Protexin Pro-Fibre, Aptus Aptobalance či Fortiflora).
  • Pravidelnost: Udržujte stabilní režim krmení ve stejných časech bez zbytečných výkyvů a změn.
  • Zahuštění trusu: Využít můžete volně prodejné přípravky jako Aptus Attapectin, Enterozoo gel nebo Dia Dog + Cat.

Pokud však průjem přetrvává déle než 3 dny, je velmi častý, nebo má pes suché dásně a je apatický, je nezbytné navštívit kliniku.

Veterinář v mobilu 24/7

Každý majitel psa to zná. Pokud má zvíře náhlý zdravotní problém, nastává nepříjemné dilema: je nutné okamžitě vyrazit na pohotovost, nebo stačí počkat do rána? Přesně pro tyto situace je tu zvířecí online poradna v aplikaci uVeterináře, která funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stačí napsat dotaz (nebo poslat fotku) a během chvíle se vám věnuje skutečný veterinář. Zhodnotí závažnost situace, poradí, co dělat dál, a ušetří vás i vašeho psa zbytečného stresu.

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