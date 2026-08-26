Pes a opakovaný průjem: Kdy stačí úprava stravy a kdy už volat veterináře?

Častým scénářem v mnoha domácnostech je situace, kdy má pes po noci stolici pevnou, ale během dne se stává řídkou až vodnatou. K jídlu přitom dostává běžné granule doplněné o občasné kousky zeleniny či ovoce. Podle odborníků takový stav často poukazuje na problém s dietou.
„Pokud pejsek trpí opakovaným průjmem, může jít o problém s jeho trávicím systémem či o potravinovou alergii. Stolice, která se po noci zpevní, může naznačovat, že jeho trávicí systém zkrátka není schopen zpracovat některé složky potravy během dne správně. Mezi další příčiny pak patří viry, bakterie, paraziti nebo například nespecifický zánět střev,“ vysvětluje veterinární lékařka MVDr. Hanka Adamčíková, která pracuje pro aplikaci uVeterináře.
Pět kroků ke zklidnění zažívání
Pokud má váš pes podobné obtíže a nejeví známky dehydratace či letargie, můžete nejprve vyzkoušet domácí léčbu:
- Přísná dieta: Zkuste psovi chvíli vařit dietní stravu – ideální jsou krůtí prsa s rýží a mrkví. Zvážit lze i přechod na hypoalergenní krmivo.
- Stop ovoci a zelenině: Některé druhy mohou u citlivějších psů způsobovat průjmy. Na čas je z jídelníčku zcela vyřaďte.
- Nasazení probiotik: Pro podporu zdravé mikroflóry v zažívacím traktu sáhněte po probiotikách určených přímo pro psy (např. Protexin Pro-Fibre, Aptus Aptobalance či Fortiflora).
- Pravidelnost: Udržujte stabilní režim krmení ve stejných časech bez zbytečných výkyvů a změn.
- Zahuštění trusu: Využít můžete volně prodejné přípravky jako Aptus Attapectin, Enterozoo gel nebo Dia Dog + Cat.
Pokud však průjem přetrvává déle než 3 dny, je velmi častý, nebo má pes suché dásně a je apatický, je nezbytné navštívit kliniku.
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