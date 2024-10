Vyhrajte sadu oceňovaného Kampotského pepře a limitované mlýnky

Začali s pár set kilogramy pepře dovezeným z Kambodže, teď už operují v tunách. Bodují s ním na mezinárodních gastronomických soutěžích, prosadili se na českém trhu a expandují do světa. Za firmou pepper…field přitom stojí dva Češi, Klára Dohnalová a David Pavel.

Kampotský pepř má dlouhou tradici a je považován za šampaňské mezi pepři. Dovážet ho začali od několika kambodžských farmářů a nakonec se vypracovali v největšího vývozce na světě.

Fermentovaný Kampotský pepř

Jejich novinkou je fermentovaný „čerstvý pepř“, který zabodoval v mezinárodní soutěži Great Taste, o které se mluví jako o gastronomickém Oscarovi. V tomto roce získalo 14 jejich produktů celkem 25 hvězd, z čehož tři produkty získaly nejvyšší tříhvězdičkové hodnocení. Bylo to v konkurenci 13 647 vzorků z celého světa a podařilo se to jen 266 produktům. Největším hitem, který se dostal do třicítky nej produktů, se stal fermentovaný solený Kampotský pepř. Na všechny ohodnocené produkty se můžete podívat zde.

Limitovaný designový mlýnek na Kampotský pepř

Další novinkou je jejich nabídka limitovaných barevných designových mlýnků na pepř z ekologického biokompozitu, které mají patentovaný mlecí mechanismus CrushGrind. Ten vždy bezchybně a rovnoměrně namele zrnka Kampotského pepře či Kampotské soli v několika stupních hrubosti. Stačí si jen na každém z mlýnků nastavit, zda chcete pokrmům dodat více ostrosti a mlít pepř najemno, popřípadě drtit pepřová zrna více nahrubo a tím pokrmu propůjčovat více z jeho exotických chutí a vůní. Celou nabídku najdete zde.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, získat můžete jednu z velkých dárkových sad pepřů s mlýnky.

Losovat budeme pět výherců.