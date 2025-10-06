Pentatonix se vracejí do pražské O2 areny. Získejte nejlepší vstupenky přednostně

  • Pondělí 6. října 2025 Hanuš

Globální vokální fenomén Pentatonix míří opět do pražské O2 areny. Pětice, která si získala fanoušky po celém světě a jejíž videa mají miliardy zhlédnutí, zahraje 9. dubna 2026 v rámci svého turné k nové desce Christmas in the City. Členové iDNES Premium si mohou zakoupit vstupenky ještě před začátkem veřejného prodeje. Poslední koncert byl vyprodaný.
Kapela Pentatonix | foto: Fource

Členové iDNES Premium mohou vstupenky pořídit v exkluzivním přednostním prodeji od středy 8. října v 10:00, zatímco pro veřejnost se prodej otevře až v pátek 10. října v 10:00.

Pět hlasů, tři Grammy, miliony fanoušků

Kapela Pentatonix

Pentatonix patří k nejúspěšnějším vokálním skupinám současnosti. Scott Hoying, Mitch Grassi, Kirstin Maldonado, Kevin Olusola a Matt Sallee si od svého vzniku v roce 2011 získali publikum po celém světě originálním zpracováním známých hitů i vlastní tvorbou. Jejich verze písní jako Hallelujah, Jolene nebo Bohemian Rhapsody patří mezi nejsledovanější hudební videa na internetu. Kapela koncertovala mimo jiné v Bílém domě a na počest Toma Hankse, vydala řadu úspěšných alb a získala tři ceny Grammy.

Do Prahy se Pentatonix vrací po třech letech od vyprodaného koncertu v O2 areně. „Tohle turné bude jiné než všechny dosavadní koncerty a dost možná na něm uslyšíte i novou hudbu,“ vzkazuje Kirstin Maldonado. Nové album Christmas in the City vyjde už 24. října a fanouškům přinese další porci typické vokální harmonie, která kapelu proslavila.

VIP zážitek: komorní koncert a setkání s kapelou

Pro největší fanoušky budou v prodeji také VIP balíčky, které nabídnou výjimečné zážitky nad rámec klasického koncertu. Nejvyšší balíček zahrnuje komorní vystoupení Pentatonix před koncertem, přístup na Q&A s kapelou a možnost položit vlastní otázky, podepsané suvenýry i prioritní vstup do haly. K dispozici budou i další varianty VIP vstupenek s různými benefity.

