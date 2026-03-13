Televize Pecka.TV se 170 kanály na dva měsíce zdarma pro členy iDNES Premium

Pecka.TV je nejlevnější internetová televize v Česku, která kromě široké nabídky kanálů a přímého přístupu ke Formuli 1 za bezkonkurenční cenu, boduje i svou jednoduchým ovládáním a flexibilitou. Stačí internet, registrace a můžeš koukat. Bez montáže, bez smluv, bez závazků.
Pecka.TV se hodí zejména rodinám. V rámci balíčků je nyní možné sledovat až na šesti zařízeních zároveň (dříve jen na dvou). S jedním účtem tak může mít každý člen domácnosti vlastní program bez kompromisů.
Více než 170 kanálů v balíčku Plná palba
Balíček Plná palba, který je součástí nabídky pro iDNES Premium, zahrnuje víc než 170 kanálů. Nechybí mezi nimi 20 filmových, 16 sportovních, 10 dětských, 20 dokumentárních, 6 zpravodajských nebo třeba relaxační kanály s pohledem na krb nebo jezero. Mezinárodní přesah zajišťují stanice z Německa, Rakouska, Polska či Maďarska. A pro dospěláky jsou v balíčku i čtyři kanály s možností uzamčení před dětmi. Kompletní seznam stanic najdete zde.
Co Pecka.TV odlišuje od jiných služeb? Například možnost pořady pozastavit, přetočit nebo nahrát a mít je uložené po dobu 30 dnů. Služba funguje na chytrých televizích, v mobilních aplikacích, na tabletu i na počítači. A to ve vysoké HD kvalitě až na dvou zařízeních zároveň. Bez set-top boxů, vrtání nebo instalací. Stačí kliknout a sledovat.
A co je nejzajímavější? Tuto digitální televizi lze vzít kamkoli s sebou. Do vlaku, na chalupu, na dovolenou v rámci EU. Díky adaptivnímu streamování se kvalita obrazu přizpůsobí aktuální rychlosti internetu a díky optimalizované datové náročnosti nedochází k nadměrnému čerpání mobilních dat.
Formule 1 i zábava pro celou rodinu
Fanoušci Formule 1 si navíc přijdou na své. Verstappen, Norris nebo Russell přinesou špičkové závody přímo do obývacího pokoje.
S Pecka.TV není nutné dělat kompromisy. Každý člen domácnosti si najde to své, ať už jde o dětské pohádky, filmové premiéry nebo napínavé sportovní přenosy. Členové iDNES Premium se mohou zaregistrovat a získat dva měsíce zdarma. Bez rizika, bez čekání. Jen zábava, kdykoliv je třeba.