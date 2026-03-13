  • Pátek 13. března 2026 Růžena

Televize Pecka.TV se 170 kanály na dva měsíce zdarma pro členy iDNES Premium

Autor:
Zábava, kterou máš kdykoli a kdekoli po ruce? Přesně to slibuje internetová televize Pecka.TV. A teď si ji mohou členové iDNES Premium vyzkoušet zcela zdarma. Dva měsíce nálože v podobě 170 televizních kanálů, 7denního archivu a peckových filmů a seriálů, bez poplatků, bez závazků a bez starostí. Používat lze balíček navíc na šesti zařízeních současně.

Akce platí jen pro členy

Získejte tuto i další exkluzivní výhody

Předplatit
Internetová televize Pecka TV

Internetová televize Pecka TV | foto: Pecka TV

Internetová televize Pecka TV
Internetová televize Pecka TV
Internetová televize Pecka TV
Internetová televize Pecka TV
8 fotografií

Pecka.TV je nejlevnější internetová televize v Česku, která kromě široké nabídky kanálů a přímého přístupu ke Formuli 1 za bezkonkurenční cenu, boduje i svou jednoduchým ovládáním a flexibilitou. Stačí internet, registrace a můžeš koukat. Bez montáže, bez smluv, bez závazků.

Pecka.TV se hodí zejména rodinám. V rámci balíčků je nyní možné sledovat až na šesti zařízeních zároveň (dříve jen na dvou). S jedním účtem tak může mít každý člen domácnosti vlastní program bez kompromisů.

Internetová televize Pecka TV

Více než 170 kanálů v balíčku Plná palba

Balíček Plná palba, který je součástí nabídky pro iDNES Premium, zahrnuje víc než 170 kanálů. Nechybí mezi nimi 20 filmových, 16 sportovních, 10 dětských, 20 dokumentárních, 6 zpravodajských nebo třeba relaxační kanály s pohledem na krb nebo jezero. Mezinárodní přesah zajišťují stanice z Německa, Rakouska, Polska či Maďarska. A pro dospěláky jsou v balíčku i čtyři kanály s možností uzamčení před dětmi. Kompletní seznam stanic najdete zde.

Co Pecka.TV odlišuje od jiných služeb? Například možnost pořady pozastavit, přetočit nebo nahrát a mít je uložené po dobu 30 dnů. Služba funguje na chytrých televizích, v mobilních aplikacích, na tabletu i na počítači. A to ve vysoké HD kvalitě až na dvou zařízeních zároveň. Bez set-top boxů, vrtání nebo instalací. Stačí kliknout a sledovat.

A co je nejzajímavější? Tuto digitální televizi lze vzít kamkoli s sebou. Do vlaku, na chalupu, na dovolenou v rámci EU. Díky adaptivnímu streamování se kvalita obrazu přizpůsobí aktuální rychlosti internetu a díky optimalizované datové náročnosti nedochází k nadměrnému čerpání mobilních dat.

Formule 1 i zábava pro celou rodinu

Závody formule 1 na Pecka.TV

Fanoušci Formule 1 si navíc přijdou na své. Verstappen, Norris nebo Russell přinesou špičkové závody přímo do obývacího pokoje.

S Pecka.TV není nutné dělat kompromisy. Každý člen domácnosti si najde to své, ať už jde o dětské pohádky, filmové premiéry nebo napínavé sportovní přenosy. Členové iDNES Premium se mohou zaregistrovat a získat dva měsíce zdarma. Bez rizika, bez čekání. Jen zábava, kdykoliv je třeba.

Jak získám přístup k televizi Pecka.TV na 2 měsíce zdarma?

  • Klikněte na zlaté tlačítko, čímž se dostanete k unikátnímu kódu
  • Kód si zkopírujte a pokračujte na uplatnění voucheru
  • Zde vložte svůj unikátní kód a dejte Použít voucher
  • Zadejte e-mail a heslo (bude sloužit jako váš nový účet v Pecka.TV)
  • Odsouhlaste podmínky PeckaTV, poté budete přesměrováni na platební bránu k ověření platební karty (dojde ke stržení ověřovací platby ve výši 1 Kč)
  • Po 60 dnech dojde k automatickému obnovení balíčku Plná palba s Formulí 1 za 299 Kč/měsíčně. Službu lze ale kdykoli zrušit.
  • Do služby se můžete přihlásit na stránce pecka.tv/ucet, sledovat můžete na počítači, mobilu i na klasické TV.

Platnost kódů je do 30. 6. 2026.
Nabídka platí pouze pro nové účty na Pecka.TV.
Výhodu poskytuje LCTV s.r.o./Pecka.TV.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma
... a další stovky článků

Nejčtenější

Mrtvá a živá žena se potkávají. E-kniha Než jsi poznala mé jméno zdarma

Než jsi poznala mé jméno

Román novozélandské autorky Jacqueline Bublitz není jen dalším příběhem o mrtvé dívce. Dvě ženy - jedna živá, druhá...

Tenisová gladiátorka je zpět. E-kniha Carrie Soto se vrací zdarma

Carrie Soto se vrací

Legendární tenistkou Serenou Williams se při psaní románu Carrie Soto se vrací inspirovala spisovatelka Taylor Jenkins...

Televize Pecka.TV se 170 kanály na dva měsíce zdarma pro členy iDNES Premium

Internetová televize Pecka TV

Zábava, kterou máš kdykoli a kdekoli po ruce? Přesně to slibuje internetová televize Pecka.TV. A teď si ji mohou...

Terapeut Honza Vojtko hledá Příběh lásky. Audiokniha se 40% slevou

Příběh lásky

Uznávaný terapeut Honza Vojtko se pokouší spolu s dalšími odborníky různého zaměření najít odpověď na otázku, jak a...

Ztracená knihovna, kocour, chlapec. Působivá dětská e-kniha zdarma

Ztracená knihovna

Jak to dopadne, když si jedenáctiletý kluk vezme dvě knihy z regálu v tajemné knihovně hlídané zrzavým kocourem?...

Jak Donnerovu výpravu zasáhl Hlad. E-kniha o tragédii zdarma

Hlad

Román americké spisovatelky Almy Katsu se inspiroval skutečnými událostmi ze čtyřicátých let devatenáctého století....

iDNES Premium

Vaše údaje

Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
Přehrát kód z obrázku

S čím vám můžeme pomoci?

Zbývá 500 znaků.

Přečtěte si poučení o sbírání a ukládání informací, souvisejících s vaším dotazem.

Zpráva byla odeslána

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.