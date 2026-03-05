Nová éra formule 1 začíná. Sledujte start sezony s iDNES Premium a Pecka.TV zdarma

Loňský rok nabídl scénář jako z hollywoodského filmu. Po strhující stíhací jízdě Maxe Verstappena ve druhé polovině sezony se o titulu rozhodovalo až v posledním závodě v Abú Zabí. Z trojice adeptů se nakonec radoval Lando Norris, který pro McLaren vybojoval první jezdecký titul od dob mladého Lewise Hamiltona. Nyní se ale karty rozdávají znovu a s úplně novými pravidly.
Letošní kalendář čítá 24 zastávek na pěti kontinentech. Zatímco tradiční Imola z programu mizí, Španělsko nabídne novinku – závod se přesouvá na městský okruh v Madridu (přičemž Barcelona zůstává jako Velká cena Barcelony-Katalánska). Fanoušci se mohou těšit i na nové tváře. Premiéru si odbude americká stáj Cadillac i tým Audi (dříve Kick Sauber). Ze známých jmen mění působiště například Júki Cunoda a ve stáji Racing Bulls se objeví teprve osmnáctiletý debutant Arvid Lindblad.
Je to ještě F1? Jezdci kritizují nová pravidla
Zatímco fanoušci netrpělivě vyhlížejí start, v samotném paddocku panuje napětí. Mezinárodní automobilová federace (FIA) nachystala pro letošek revoluční změny s důrazem na udržitelnost. Končí fosilní paliva a nahrazují je ta z uhlíkově neutrálních zdrojů. Monoposty budou mít silnější elektrický pohon, ale výrazně klesne maximální výkon motoru. Tradiční systém DRS pro předjíždění nahradí nový mód MOV (Manual Override Mode).
Změny však narážejí na tvrdou kritiku samotných pilotů. Hlavní roli nyní hraje baterie – pilotům se bude dobíjet při brzdění, ale při zrychlení dostupný výkon začne rychle klesat.
„Zkrátka nemám pocit, že bych řídil vůz formule 1. Spíš formuli E na steroidech,“ nebral si servítky Max Verstappen, který dokonce naznačil, že by ho nová pravidla mohla přimět k dřívějšímu konci kariéry. Nespokojenost neskrývá ani Lewis Hamilton, podle kterého jsou pravidla tak složitá, že by na jejich pochopení fanoušek potřeboval vysokoškolský titul. A přidává se i úřadující šampion Lando Norris s tím, že se závodění točí jen kolem správy baterie, a ne kolem snahy dostat z auta maximum.
Jak bude nová éra vypadat v praxi a zda nabídne slibované dramatické souboje, ukážou už první březnové závody.
