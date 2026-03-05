Nová éra formule 1 začíná. Sledujte start sezony s iDNES Premium a Pecka.TV zdarma

  • Čtvrtek 5. března 2026 Kazimír

Fanoušci motoristického sportu se dočkali. Už 8. března odstartuje v australském Melbourne nový ročník mistrovství světa formule 1. Sezona 2026 přináší revoluční změny v pravidlech, nové tváře ve startovním poli i spoustu otazníků ohledně atraktivity samotného závodění. Díky členství v iDNES Premium mohou fanoušci sledovat úvodní závody nové éry v přímém přenosu a zcela zdarma na Pecka.TV.

Závody formule 1 poběží na kanálu Nova Sport 5 a internetové televizi Pecka.TV | foto: Pecka.TV

Jako první si nový monopost Ferrari pro sezonu 2026 vyzkoušel Lewis Hamilton,...
Max Verstappen se prochází před testováním formule 1 v Bahrajnu.
Lando Norris kráčí paddockem v Bahrajnu.
Loňský rok nabídl scénář jako z hollywoodského filmu. Po strhující stíhací jízdě Maxe Verstappena ve druhé polovině sezony se o titulu rozhodovalo až v posledním závodě v Abú Zabí. Z trojice adeptů se nakonec radoval Lando Norris, který pro McLaren vybojoval první jezdecký titul od dob mladého Lewise Hamiltona. Nyní se ale karty rozdávají znovu a s úplně novými pravidly.

Lando Norris slaví s týmem titul mistra světa formule 1.

Letošní kalendář čítá 24 zastávek na pěti kontinentech. Zatímco tradiční Imola z programu mizí, Španělsko nabídne novinku – závod se přesouvá na městský okruh v Madridu (přičemž Barcelona zůstává jako Velká cena Barcelony-Katalánska). Fanoušci se mohou těšit i na nové tváře. Premiéru si odbude americká stáj Cadillac i tým Audi (dříve Kick Sauber). Ze známých jmen mění působiště například Júki Cunoda a ve stáji Racing Bulls se objeví teprve osmnáctiletý debutant Arvid Lindblad.

Je to ještě F1? Jezdci kritizují nová pravidla

Zatímco fanoušci netrpělivě vyhlížejí start, v samotném paddocku panuje napětí. Mezinárodní automobilová federace (FIA) nachystala pro letošek revoluční změny s důrazem na udržitelnost. Končí fosilní paliva a nahrazují je ta z uhlíkově neutrálních zdrojů. Monoposty budou mít silnější elektrický pohon, ale výrazně klesne maximální výkon motoru. Tradiční systém DRS pro předjíždění nahradí nový mód MOV (Manual Override Mode).

Změny však narážejí na tvrdou kritiku samotných pilotů. Hlavní roli nyní hraje baterie – pilotům se bude dobíjet při brzdění, ale při zrychlení dostupný výkon začne rychle klesat.

Nový monopost Red Bullu pro příští sezonu formule 1.

Nová podoba vozu Ferrari opět disponuje tradičním červeným nosem.

„Zkrátka nemám pocit, že bych řídil vůz formule 1. Spíš formuli E na steroidech,“ nebral si servítky Max Verstappen, který dokonce naznačil, že by ho nová pravidla mohla přimět k dřívějšímu konci kariéry. Nespokojenost neskrývá ani Lewis Hamilton, podle kterého jsou pravidla tak složitá, že by na jejich pochopení fanoušek potřeboval vysokoškolský titul. A přidává se i úřadující šampion Lando Norris s tím, že se závodění točí jen kolem správy baterie, a ne kolem snahy dostat z auta maximum.

Jak bude nová éra vypadat v praxi a zda nabídne slibované dramatické souboje, ukážou už první březnové závody.

Sledujte F1 s balíčkem Plná palba na 60 dní zdarma

Předplatitelé iDNES Premium nemusí za sledování startu této přelomové sezony platit drahé sportovní poplatky. Nyní mají exkluzivní možnost aktivovat si službu internetové televize Pecka.TV s balíčkem Plná palba na 60 dní zcela zdarma (hodnota voucheru je 598 Kč).

Formule 1 na internetové televizi Pecka TV

Součástí tohoto štědrého balíčku je i stanice Nova Sport 5, která vysílá kompletní program formule 1 – od pátečních tréninků přes sobotní kvalifikaci až po nedělní závod. Jde tak o nejlevnější a nejdostupnější způsob, jak se k přímým přenosům F1 dostat. Balíček Plná palba celkově obsahuje neuvěřitelných 170 televizních kanálů a umožňuje sledování na dvou zařízeních současně. Více najdete zde.

Televize v HD kvalitě kdekoli a kdykoli

Díky internetové televizi lze oblíbené pořady sledovat flexibilně. Vysílání je k dispozici kdykoliv a odkudkoliv v perfektní HD kvalitě – ať už na televizi v obýváku, na tabletu na zahradě, nebo při cestování v rámci EU.

Internetová televize Pecka TV

Reklamy lze jednoduše přetočit a díky archivu lze jakýkoliv pořad nebo závod zhlédnout až 7 dní zpětně. Díky možnosti sledování na dvou zařízeních jsou hádky o ovladač minulostí. Zatímco jeden člen domácnosti fandí při kvalifikaci F1, druhý může sledovat film nebo seriál na menší obrazovce. Kromě živého vysílání mají uživatelé k dispozici přes 5 000 filmů a seriálů v archivu a možnost nahrávat si pořady s platností až na 30 dní.

Jak získám přístup k televizi Pecka.TV na 2 měsíce zdarma?

  • Klikněte na zlaté tlačítko, čímž se dostanete k unikátnímu kódu
  • Kód si zkopírujte a pokračujte na uplatnění voucheru
  • Zde vložte svůj unikátní kód a dejte Použít voucher
  • Zadejte e-mail a heslo (bude sloužit jako váš nový účet v Pecka.TV)
  • Odsouhlaste podmínky PeckaTV, poté budete přesměrováni na platební bránu k ověření platební karty (dojde ke stržení ověřovací platby ve výši 1 Kč)
  • Po 60 dnech dojde k automatickému obnovení balíčku Plná palba s Formulí 1 za 299 Kč/měsíčně. Službu lze ale kdykoli zrušit.
  • Do služby se můžete přihlásit na stránce pecka.tv/ucet, sledovat můžete na počítači, mobilu i na klasické TV.

Platnost kódů je do 30. 6. 2026.
Nabídka platí pouze pro nové účty na Pecka.TV.
Výhodu poskytuje LCTV s.r.o./Pecka.TV.

Získejte tento benefit s předplatným iDNES Premium

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
