Legendární Paul Simon míří do Prahy. Vyhrajte vstupenky na unikátní koncerty

Legendární písničkář Paul Simon přiváží do Prahy své exkluzivní A Quiet Celebration Tour. V Kongresovém centru vystoupí hned třikrát – 9., 10. a 12. dubna. Předplatitelé iDNES Premium nyní mohou soutěžit o vstupenky na tyto výjimečné komorní večery. Kdo se nechce spoléhat na štěstí, má stále šanci ulovit svá místa v běžném předprodeji.

Zpěvák Paul Simon

Zpěvák Paul Simon | foto: Live Nation

Zpěvák Paul Simon v Kongresovém centru
Hudebník Paul Simon na slavnostní večeři uspořádané pro japonského premiéra...
Zpěvák Paul Simon na večeři v Bílém domě (Washington, 10. dubna 2024)
Po velmi úspěšném a kritikou oceněném turné po Spojených státech se Paul Simon vydává do Evropy. Zásadním bodem jeho jarního programu je mistrovské akustické dílo Seven Psalms. To nevzniklo jako klasické písničkové album, ale spíše jako třiatřicetiminutová hudební disputace o víře.

Zajímavostí je, že se zrodilo z velmi silného a sugestivního snu, který se hudebníkovi zdál v lednu 2019. Tuto subtilní a éterickou nahrávku, postavenou zejména na zvuku akustické kytary a Simonově křehkém hlasu, ocenil světový tisk jako naprosto výjimečný zážitek (deník Guardian ji nazval „mistrovskou suitou“).

Hudebník Paul Simon na slavnostní večeři uspořádané pro japonského premiéra Kišidu v Bílém domě (10. dubna 2024)

Nesmrtelné hity a dokonalý zvuk

Vstupenky na všechny tři koncerty Paula Simona lze zakoupit zde

Zpěvák Paul Simon v Kongresovém centru

Koncert je rozdělen na dvě části. Po provedení nové desky a krátké přestávce následuje to, na co se těší celé generace fanoušků – nesmrtelné klasiky a hity, které formovaly dějiny hudby. Pro toto turné navíc Simon nově a s láskou zaranžoval i několik vzácně hraných skladeb. Samotný umělec často říká, že posluchač je tím, kdo dotváří skladbu. Proto zvolil pro svá vystoupení intimní prostředí, kde vynikne složitě vrstvená hudba hraná převážně samotným Paulem na akustické nástroje. Lístky na všechny tři květnové termíny jsou pro zájemce o tento hudební svátek ještě k dispozici v oficiálních prodejních sítích.

Hlas, který spojil generace

Paul Simon patří k nejvlivnějším hudebním vypravěčům a skladatelům hudební historie. Světovou slávu si získal už v šedesátých letech jako polovina legendárního dua Simon & Garfunkel, pro které složil nesmrtelné hity jako The Sound of Silence, Mrs. Robinson nebo Bridge Over Troubled Water. Jeho následná sólová dráha je neméně fascinující, přičemž uměleckým i komerčním vrcholem se stalo průlomové album Graceland (1986), kterým zásadně propojil západní pop s africkými rytmy. Během své neuvěřitelné kariéry posbíral úctyhodných 16 cen Grammy a je dvojnásobným členem Rokenrolové síně slávy.

Co získají členové iDNES Premium?

Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o vstupenky na tento mimořádný hudební zážitek. Losovat budeme tři výherce, přičemž každý získá dvě vstupenky. První vylosovaný vyhrává lístky na koncert 9. dubna, druhý na 10. dubna a třetí na 12. dubna.

Pokud se na vás při losování neusměje štěstí, nezoufejte – vstupenky na všechny tři termíny jsou stále k zakoupení v předprodejích.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Live Nation.

