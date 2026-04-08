Rychlosoutěž na poslední chvíli: Vyhrajte vstupenky na nedělní koncert Paula Simona

Americká hudební ikona přiváží do Evropy své komorní „A Quiet Celebration Tour“. Program nabízí naprosto unikátní zážitek rozdělený do dvou částí. Nejprve zazní mistrovská třiatřicetiminutová hudební disputace o víře Seven Psalms, po krátké přestávce pak následují nesmrtelné klasiky, které formovaly hudební historii. To vše v intimním prostředí pražského Kongresového centra, jehož sál je celosvětově proslulý svou dokonalou akustikou.
Nedělní vrchol hudebního týdne
Vystoupení v neděli 12. dubna je skvělou příležitostí, jak zakončit týden ve společnosti jednoho z nejvlivnějších hudebních vypravěčů všech dob. Paul Simon, držitel 16 cen Grammy a autor hitů jako The Sound of Silence či Mrs. Robinson, pro toto turné navíc speciálně zaranžoval i několik vzácně hraných skladeb. Vstupenky na tento konkrétní nedělní termín jsou stále v prodeji, takže si svůj výjimečný hudební zážitek můžete bez obav pojistit nákupem v oficiálních sítích.
Co získají členové iDNES Premium?
Pro předplatitele iDNES Premium jsme na poslední chvíli připravili rychlosoutěž o celkem 6 vstupenek na nedělní koncert (12. dubna). Losovat budeme tři výherce, kteří získají po dvou vstupenkách.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Live Nation.