Nejkrásnější památky Česka zmenšené v Parku Boheminium. Sleva 20 % na vstup

Do Parku Boheminium v Mariánských Lázních, čtvrtého největšího parku miniatur v Evropě, míří každý šestí návštěvník Karlovarského kraje. Atrakce je jedinečná nejen svým zasazením do přírody, ale i širokou nabídkou do detailu propracovaných modelů českých památek v měřítku 1:25.

Karlštejn, Hluboká, zámek Červená Lhota, Lednice či zámek Český Krumlov. To je jen krátký výčet ze sedmi desítek pozoruhodných miniatur našich významných stavebních a technických památek, které jsou zde k vidění.



Nově se v parku nachází také miniaturní koně - plemeno nejmenších koní na světě. Nad jejich výškou a roztomilostí užasnou především dětí.

Park Boheminium je v České republice jediný svého druhu. Na mezinárodních cestovatelských, dovolenkových a turistických serverech se navíc těší velmi vysokému hodnocení. Ročně sem zavítá přes 135 000 lidí.



