Předloha filmového hitu o blondýnkách s Marilyn Monroe. Audiokniha s 40% slevou

Humoristický román Páni mají radši blondýnky vydala Anita Loos v roce 1925, o téměř třicet let později se dočkal slavného filmového zpracování s Marilyn Monroe v hlavní roli. Titul má co nabídnout i dnes. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu čtenou Alenou Vránovou se 40% slevou.

Marilyn Monroe ve filmu Páni mají radši blondýnky (1953)

Marilyn Monroe ve filmu Páni mají radši blondýnky (1953)

„Líbat ruku dělá sice divce moc dobře ale brilijantový a safýrový náramek má navěky,“ mudruje Lorelei Leeová, hrdinka legendární humoristické knihy Anity Loos Páni mají radši blondýnky, která baví čtenáře už celé století.

Zpívá to i její filmová představitelka Marilyn Monroe v nestárnoucí stejnojmenné adaptaci z padesátých let, jež si touto rolí nechtěně vysloužila přezdívku „dumb blonde“ - blbá blondýna. Prostořeká slečna z amerického zapadákova s cílem stůj co stůj zbohatnout využívá movité a ješitné starší pány.

Svoji kariéru zlatokopky konfrontuje s osudem „nepoučitelné“ kamarádky Dorothy, která před honbou za milionáři dává přednost citům. Literární dílo obdivovali autorčini slavní současníci Francis Scott Fitzgerald, James Joyce či William Faulkner.

Autorka prostřednictvím Loreleiina pohledu na svět a bezprostředního způsobu vyjadřování vykreslila bezstarostný hédonismus jazzového věku i s jeho sváděním, gangsterstvím a falešnou dvorností. Záměrně zvolila hovorový jazyk plný gramatických chyb, aby zdůraznila hrdinčin nedostatek vzdělání a naivitu, což kontrastuje s její prohnaností a vypočítavostí.

Audioknihu čte Alena Vránová.

