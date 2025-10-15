Předloha filmového hitu o blondýnkách s Marilyn Monroe. Audiokniha s 40% slevou

„Líbat ruku dělá sice divce moc dobře ale brilijantový a safýrový náramek má navěky,“ mudruje Lorelei Leeová, hrdinka legendární humoristické knihy Anity Loos Páni mají radši blondýnky, která baví čtenáře už celé století.
Zpívá to i její filmová představitelka Marilyn Monroe v nestárnoucí stejnojmenné adaptaci z padesátých let, jež si touto rolí nechtěně vysloužila přezdívku „dumb blonde“ - blbá blondýna. Prostořeká slečna z amerického zapadákova s cílem stůj co stůj zbohatnout využívá movité a ješitné starší pány.
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Svoji kariéru zlatokopky konfrontuje s osudem „nepoučitelné“ kamarádky Dorothy, která před honbou za milionáři dává přednost citům. Literární dílo obdivovali autorčini slavní současníci Francis Scott Fitzgerald, James Joyce či William Faulkner.
Autorka prostřednictvím Loreleiina pohledu na svět a bezprostředního způsobu vyjadřování vykreslila bezstarostný hédonismus jazzového věku i s jeho sváděním, gangsterstvím a falešnou dvorností. Záměrně zvolila hovorový jazyk plný gramatických chyb, aby zdůraznila hrdinčin nedostatek vzdělání a naivitu, což kontrastuje s její prohnaností a vypočítavostí.
Audioknihu čte Alena Vránová.