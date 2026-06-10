  • Středa 10. června 2026 Gita

Hrdinové verneovek se setkávají v Africe: audiokniha Pán země s 50% slevou

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Český spisovatel Ondřej Neff ve své trilogii dotáhl do konce vizi, kterou Jules Verne uskutečnit nestihl. Na pěti kontinentech se zde setkávají známé postavy z Verneových slavných románů. Druhý díl Pán země se odehrává v Africe a uživatelé iDNES Premium ho získají v audioknize s 50% slevou.

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Pán země | foto: Tympanum

Ve své trilogii se významný český autor sci-fi literatury Ondřej Neff inspiroval neuskutečněným záměrem Julese Vernea napsat román, v němž by se na pěti světadílech setkaly postavy všech jeho románů. Druhý díl přivede posluchače audioknihy do Afriky.

Ondřej Neff
Jules Verne je jedním ze zakladatelů vědecko-fantastické literatury.
Pán země
3 fotografie

Tentokrát již mají anglický tajný agent Maukler a nejlepší detektiv Scotland Yardu inspektor Fix spolu s malým Markem Davenportem a neohroženou slečnou Hortenzií Winthorpovou zlotřilého nejbohatšího muže světa Virgila Adriana téměř na dosah.

Předchozí díl Pán vzduchu si pořídíte zde

Dědic Ocelového města chystá ďábelské spiknutí, kterému musí čtveřice zabránit. V Africe padá Adrianovi jeho maska nevyzpytatelného člověka a skupina, která chce odhalit jeho tajemství, pochopí, že se octla v rukou šílence a jejich životy jsou ohroženy.

Neffova trilogie Tajemství pěti světadílů zahrnuje tituly Pán vzduchu, Pán země a Pán moří. V tomto druhém dílu se autor nejvíc inspiroval Verneovými romány Cesta do středu země a Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy.

Audioknihu čte Jan Vondráček.

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