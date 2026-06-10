Hrdinové verneovek se setkávají v Africe: audiokniha Pán země s 50% slevou

Ve své trilogii se významný český autor sci-fi literatury Ondřej Neff inspiroval neuskutečněným záměrem Julese Vernea napsat román, v němž by se na pěti světadílech setkaly postavy všech jeho románů. Druhý díl přivede posluchače audioknihy do Afriky.
Tentokrát již mají anglický tajný agent Maukler a nejlepší detektiv Scotland Yardu inspektor Fix spolu s malým Markem Davenportem a neohroženou slečnou Hortenzií Winthorpovou zlotřilého nejbohatšího muže světa Virgila Adriana téměř na dosah.
Předchozí díl Pán vzduchu si pořídíte zde
Dědic Ocelového města chystá ďábelské spiknutí, kterému musí čtveřice zabránit. V Africe padá Adrianovi jeho maska nevyzpytatelného člověka a skupina, která chce odhalit jeho tajemství, pochopí, že se octla v rukou šílence a jejich životy jsou ohroženy.
Neffova trilogie Tajemství pěti světadílů zahrnuje tituly Pán vzduchu, Pán země a Pán moří. V tomto druhém dílu se autor nejvíc inspiroval Verneovými romány Cesta do středu země a Podivuhodná dobrodružství výpravy Barsacovy.
Audioknihu čte Jan Vondráček.