Pán prstenů s orchestrem přidává představení. Nakupte si vstupenky dříve

14:00

Po obrovském zájmu o představení The Lord of the Rings: The Two Towers In Concert se organizátoři rozhodli přidat druhý termín a to 22. března 2024. Putování Společenstva prstenu v unikátním filmovém představení za doprovodu živé hudby si tak může užít ještě více diváků. Díky iDNES Premium si navíc lze ta nejlepší místa zakoupit jako první.