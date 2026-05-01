Polský Dan Brown? Audiokniha Pan Auťák a pražské tajemství s 40% slevou

Pan Tomáš je úředník polského ministerstva kultury, který pátrá po zmizelých uměleckých dílech. Nyní však má velké starosti. V Polsku se začaly ztrácet vzácné ikony ze šestnáctého století, které se „náhodou“ objevují na aukcích v Praze a ve Vídni.
Kromě ikon zmizela kniha alchymistů z rudolfínské Prahy a vypadá to, že někdo chce po staletích ověřit dohodu magistra Kellyho a rabiho Löwa ohledně diamantů, které podle legendy získá jen člověk, který se prokáže polovinou speciálního amuletu.
Příběh působí jako od Dana Browna, ale je o to vtipnější, že se odehrává v sedmdesátých letech. Retro pro každého, kdo si tu dobu pamatuje, humorná oddychovka pro ty, kdo si ji nepamatují. K mnoha přednostem pana Tomáše totiž patří fakt, že se vůbec nebere vážně.
Román je součástí dobrodružné série Pan Auťák, kterou napsal polský spisovatel Zbigniew Nienacki. Několik dílů této řady se dočkalo i své filmové podoby - mezi nimi právě i Pan Auťák a pražské tajemství.
Nienacki, který zemřel v roce 1994, napsal o Panu Auťákovi více než patnáct titulů, k tomu vytvořil řadu dalších knih a filmových scénářů.
Audioknihu čte Aleš Procházka.