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Hledal rodinu, odhalil děsivé tajemství. Audiokniha Pacička se 40% slevou

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Pacička | foto: Tympanum

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Navzdory mile působícímu názvu napsal Daniel Krásný svůj druhý román Pacička jako temný thriller s mysteriózními prvky. Hlavní hrdina v něm hledá svou rodinu, spolu s ní však najde i něco velmi děsivého. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Novinář Otokar Starý odmala ví, že je adoptovaný. Když ho jeho přítelkyně Markéta přihlásí do televizního pořadu, v němž lidé hledají své příbuzné, doufá, že se konečně dozví, proč ho jako miminko odložili do kojeneckého ústavu v severních Čechách.

Tehdy ho tam rodiče zanechali pouze s jedním jediným předmětem - podivným amuletem, který vypadá jako kočičí pacička. Otokarova rodina, která obývá polorozpadlou sudetskou chalupu ve vesnici, kde líp už dávno bylo, má však tajemství tolik, že odložení malého Otíka není překvapivě to největší z nich.

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A jak Otokar a Markéta rychle poznají - ten, kdo některá z nich odhalil, už nesmí z chalupy nikdy odejít. To, co mělo být seznámením s vlastní rodinou, se velmi rychle mění v boj na život a na smrt.

Mystický thriller z Českého ráje napsal Daniel Krásný, který se narodil a vyrostl v Jindřichově Hradci. Vedle psaní pracuje jako kreativní ředitel v reklamní agentuře.

V roce 2024 debutoval románem Druhý dech, v němž propojil svoji hororovou vášeň s reklamním prostředím. Jeho druhým románem se stal právě titul Pacička.

Audioknihu čte Filip Jančík.

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