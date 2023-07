Spojí je pátrání po vikinské minulosti. Román Ozvěny run v e-knize zdarma

Když Mia po milované babičce zdědí Birch Thorpe, letní chatu ve Švédsku, čeká ji nelehké rozhodnutí. Snoubenec Charles na ni naléhá, aby dům prodali a koupili si luxusní byt v Londýně.

Mia váhá. Když se naskytne příležitost zapojit se do archeologického výzkumu, jehož cílem je objevit na jejím pozemku vikinské artefakty podobné zlatému prstenu, který je součástí dědictví po babičce, s radostí souhlasí. Získá tak čas a odstup, aby si všechno dobře promyslela.

Vykopávky ji zcela pohltí a pohledný archeolog Haakon Berger jí také není úplně lhostejný. Stejně jako ona totiž cítí jakousi spřízněnost s dávnými obyvateli těchto míst, jejichž životní osudy se každým dnem více odkrývají.

Mie a Haakonovi se před očima začíná skládat dávný příběh velšské šlechtičny Ceri a záhadného vikinga známého jako Bílý sokol, který ji v roce 869 unesl. Do jejich života zasáhnou nejen ozvěny minulosti, ale i nepřátelé ohrožující Birch Thorpe a její obyvatele. Mia a Haakon budou muset bojovat, aby ochránili to, co je jim nejdražší.

Knihu Ozvěny run ze série Runy napsala Pia Taper Fenton, která používá autorský pseudonym Christina Courtenay. Je napůl britské a napůl švédské národnosti, v současnosti žije v Japonsku.

Jak získat e-knihu zdarma Zkopírujte si unikátní kód pro členy iDNES Premium



pro členy iDNES Premium Po kliku na tlačítko dole se dostanete na detail e-knihy, kterou vložte do košíku



Přihlaste se nebo se zaregistrujte



V košíku zkopírovaný kód uplatníte zaškrtnutím Mám slevový poukaz

Po jeho použití uvidíte cenu 0 Kč a můžete dokončit objednávku



a můžete dokončit objednávku E-knihu pak najdete pod svým účtem ve vaší E-knihovně

Pozor, je možné získat pouze jednu e-knihu zdarma měsíčně