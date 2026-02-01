Střeží tajemství v lágru. Audiokniha Osvětimská knihovnice s 40% slevou

  • Neděle 1. února 2026 Hynek

Střeží tajemství v lágru. Audiokniha Osvětimská knihovnice

Statečnost čtrnáctileté dívky, která v hrůzách koncentračního tábora v Osvětimi srdnatě opatrovala důležité tajemství, se stala inspirací románu španělského autora Antonia G. Iturbeho. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu s tímto působivým příběhem se 40% slevou.
Osvětimská knihovnice

Počátkem roku 1944 v Osvětimi-Březince plápolala jiskřička naděje i uprostřed metodického barbarství. Na nejzvrácenějším místě tehdejšího světa, na dohled od továrny na smrt, byl zřízen rodinný tábor a v jeho baráku BIIb 31 škola.

Obojí s Himmlerovým vědomím a v zájmu mezinárodního maskování, jaké se předstíralo už v Terezíně, odkud byli vězni deportováni až sem. Nicméně reichsführer SS ani jeho zdejší pohůnci netuší, že doslova před pekelnou bránou obíhají předměty, jež by tito fanatikové dávno spálili na hranici.

Jedenatřicítka má totiž i tajnou knihovnu: osm ohmataných svazečků ukořistěných na rampě nad kusou kolejí, odkud už není cesty zpět. Jejich přechovávání znamená smrt.

Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook

Čtrnáctiletá pražská Židovka Edita „Dita“ Adlerová, lágrové číslo 73305, toto blokové tajemství stráží s obdivuhodnou srdnatostí. Svěřený poklad – zeměpisný atlas, výklad dějin, učebnice, slavné romány, ba i Freudovo pojednání – chrání mnohdy přímo na těle pod mundúrem.

Statečnost Dity Polachové (1929 - 2025), provdané Krausové a od roku 1949 osadnice mladého Státu Izrael, inspirovala uznávaného španělského prozaika k románové baladě, v níž citlivě proplétá její lágrové osudy se známějšími postavami osvětimského divadla hrůzy.

Nacistické běsnění tuto dívku připravilo o dětství, o rodiče i o iluze, ale ani navzdory každodennímu koncentráčnickému zápasu o lidskost své poslání nevzdala.

Audioknihu čte Tereza Causidu.

Další audioknihy se slevou pro předplatitele

