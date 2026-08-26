Mladá policistka na stopě vraha. Audiokniha Osudová posedlost se 40% slevou

Oxford, rok 1960. Mladá policistka Trudy Loveday je teprve ve zkušební době. Je bystrá, vnímavá a odhodlaná uspět, přesto ji kolegové přehlížejí a podceňují.
Když ji nadřízený přesune na výpomoc koronerovi Clementu Ryderovi, zdá se, že jde o slepou uličku. Jenže Ryder právě znovu otevírá případ záhadné smrti mladé ženy - případ, který možná nikdy neměl být uzavřen. Trudy brzy zjišťuje, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Ve stejnou dobu otřásá místní komunitou série výhrůžek a brutálních vražd. Náhoda... nebo pečlivě skrytá souvislost? Clement se nemůže zbavit pocitu, že jednotlivé události tvoří část větší, temnější skládačky.
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A Trudy začíná tušit, že pravda může být nebezpečnější, než si kdokoli připouští. Dokážou společně rozkrýt tajemství dřív, než vrah znovu udeří?
Autorkou detektivního příběhu je britská autorka Jacquie Walton, která vystupuje pod pseudonymem Faith Martin.
Audioknihu čte Jitka Ježková, o překlad se postarala Soňa Tobiášová.