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Mladá policistka na stopě vraha. Audiokniha Osudová posedlost se 40% slevou

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  6:15

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Osudová posedlost | foto: Tympanum

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Detektivní příběh anglické spisovatelky Faith Martin potěší fanoušky knih Agathy Christie nebo Richarda Osmana. Hlavní hrdinka se i navzdory podceňování od svého okolí spolu se zkušeným kolegou statečně vydává po stopách nebezpečného vraha. Uživatelé iDNES Premium získají audioknihu se 40% slevou.

Oxford, rok 1960. Mladá policistka Trudy Loveday je teprve ve zkušební době. Je bystrá, vnímavá a odhodlaná uspět, přesto ji kolegové přehlížejí a podceňují.

spisovatelka Faith Martin
Osudová posedlost
2 fotografie

Když ji nadřízený přesune na výpomoc koronerovi Clementu Ryderovi, zdá se, že jde o slepou uličku. Jenže Ryder právě znovu otevírá případ záhadné smrti mladé ženy - případ, který možná nikdy neměl být uzavřen. Trudy brzy zjišťuje, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Ve stejnou dobu otřásá místní komunitou série výhrůžek a brutálních vražd. Náhoda... nebo pečlivě skrytá souvislost? Clement se nemůže zbavit pocitu, že jednotlivé události tvoří část větší, temnější skládačky.

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A Trudy začíná tušit, že pravda může být nebezpečnější, než si kdokoli připouští. Dokážou společně rozkrýt tajemství dřív, než vrah znovu udeří?

Autorkou detektivního příběhu je britská autorka Jacquie Walton, která vystupuje pod pseudonymem Faith Martin.

Audioknihu čte Jitka Ježková, o překlad se postarala Soňa Tobiášová.

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