Izolace, chaos a boj o přežití. E-kniha Ostrov se slevou 50 %

Výjimečně se stane něco, co stmelí celé lidstvo, propojí osudy všech, jako by sebou zemská přitažlivost trhla a svět se na okamžik zmenšil, přiblížil. Každý jednotlivý člověk si pak pamatuje, kde byl, když se to událo nebo když se o tom dozvěděl.

A někdy se svět zmenší natolik, že je z něj jenom jeden člověk. Jedna drobná lidská bytost v opuštěném zálivu. Vyčkává a sepisuje kroniku nedávných událostí, na něž nelze zapomenout.



Román Ostrov popisuje boj o holý život v nehostinných podmínkách. Klade si otázku, co lidi spojuje a co je rozděluje.



Islandská spisovatelka Sigríður Hagalín Björnsdóttir studovala v New Yorku a Kodani. Po návratu na rodný ostrov se z ní stala úspěšná novinářka.

V současnosti pracuje jako vedoucí zpravodajského oddělení islandské státní televize a moderátorka zpráv. Ostrov byl jejím knižním debutem. Svůj druhý román Slovo Boží vydala v roce 2018.



