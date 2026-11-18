Dvanáctiletá Bára si na prahu puberty připadá osamělá, jenže ne tak jako její dospívající vrstevníci běžně čelící nepochopení. Ona vážně sama je.
Matka ji ustavičně srovnává se starší sestrou, která dělá „všechno líp“, otec své chování k ní mění podle toho, jestli se ženský zbytek rodiny zrovna dívá. Bářinu výtvarnému nadání navíc doma nikdo nevěnuje pozornost přesto, že ve škole na její kresby pějí ódy.
Opakovaná a dobře míněná doporučení ohledně rozvíjení dívčina talentu ze strany učitelů mají ale velmi netypický dopad... Šrámy a stíny na duši se vrší a s nimi i temnota hluboko v Bářině nitru. Jedinými jejími důvěrnicemi se stávají vrány hnízdící před okny v parku. Jaké by to vlastně bylo být vránou?
Pokračování Rány si můžete pořídit zde
Novela Vrány Petry Dvořáková zvítězila v anketě Kniha roku 2020 v kategorii Umělecká próza. Kladný ohlas zaznamenala také na polském knižním trhu, celkově se tam prodalo přes padesát tisíc výtisků. V roce 2026 vyšlo přímé pokračování nazvané Rány.
Autorka proslula svými příběhy se silnými tématy. V knize Já jsem hlad z roku 2009 popsala svůj zápas s mentální anorexií. Ve výrazově sevřených novelách Dědina (2018) či Chirurg (2019) nebo právě v titulu Vrány a navazujícím Rány líčí sociální dramata odehrávající se mimo ostrá světla velkoměst.
Audioknihu čtou Andrea Černá a Veronika Khek Kubařová.