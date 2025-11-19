Jak změní pobyt ve vesmíru pohled na život? Oceněná audiokniha Orbity se 40% slevou

Posádku vesmírné stanice, která obíhá kolem modré planety ve vzdálenosti několika set kilometrů, tvoří šestice astronautů: čtyři muži a dvě ženy. Američan, Japonka, Ital, Angličanka a dva Rusové.
Vznášejí se a otáčejí, nohama vzhůru i hlavou dolů - a to všechno za ustavičného letu rychlostí skoro třicet tisíc kilometrů za hodinu. Co se jim honí hlavou, o čem sní a čeho se obávají tváří v tvář rozpínajícímu se vesmíru?
Jak prožívají nevšední výhled na rodnou planetu a nakolik to změnilo jejich smýšlení o lidstvu, Bohu, životu či smrti? Ustojí jejich psychika dlouhotrvající absenci rodiny, běžných výdobytků civilizace i zemské tíže?
Audioknihy přináší vydavatelství OneHotBook
Nakolik je devítiměsíční pobyt na naší oběžné dráze změní fyzicky? A co až se vrátí na Zemi - jak vylíčit tu nevýslovnou krásu i hrůzu nekonečna, jak sdílet onu mimořádnou zkušenost? Přijmou je pozemšťané znovu mezi sebe, anebo se z nich stanou vyděděnci?
Poeticky laděný román v roce 2024 získal prestižní Bookerovu cenu. Uznávaná britská autorka Samantha Harvey v něm sugestivně líčí pocity a vjemy několika zástupců lidské rasy, shlížejících z nebes na svou překrásnou a křehkou planetu.
Audioknihu čte Magdaléna Borová.