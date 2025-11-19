Jak změní pobyt ve vesmíru pohled na život? Oceněná audiokniha Orbity se 40% slevou

  • Středa 19. listopadu 2025 Alžběta

Oceňovaný román Samanthy Harvey přibližuje, jak může pobyt ve vesmíru šestici astronautů zcela změnit vnímání života na Zemi. Co vše se jim během devíti měsíců honí hlavou a co je čeká po návratu?

Orbity | foto: OneHotBook

Posádku vesmírné stanice, která obíhá kolem modré planety ve vzdálenosti několika set kilometrů, tvoří šestice astronautů: čtyři muži a dvě ženy. Američan, Japonka, Ital, Angličanka a dva Rusové.

spisovatelka Samantha Harvey
Orbity
Vznášejí se a otáčejí, nohama vzhůru i hlavou dolů - a to všechno za ustavičného letu rychlostí skoro třicet tisíc kilometrů za hodinu. Co se jim honí hlavou, o čem sní a čeho se obávají tváří v tvář rozpínajícímu se vesmíru?

Jak prožívají nevšední výhled na rodnou planetu a nakolik to změnilo jejich smýšlení o lidstvu, Bohu, životu či smrti? Ustojí jejich psychika dlouhotrvající absenci rodiny, běžných výdobytků civilizace i zemské tíže?

Nakolik je devítiměsíční pobyt na naší oběžné dráze změní fyzicky? A co až se vrátí na Zemi - jak vylíčit tu nevýslovnou krásu i hrůzu nekonečna, jak sdílet onu mimořádnou zkušenost? Přijmou je pozemšťané znovu mezi sebe, anebo se z nich stanou vyděděnci?

Poeticky laděný román v roce 2024 získal prestižní Bookerovu cenu. Uznávaná britská autorka Samantha Harvey v něm sugestivně líčí pocity a vjemy několika zástupců lidské rasy, shlížejících z nebes na svou překrásnou a křehkou planetu.

Audioknihu čte Magdaléna Borová.

Angelika - Markýza andělů

Příběhy statečné Angeliky, jejíž krása nedala spát mnoha mužům, se díky filmům s Michèle Mercier v hlavní roli...

