Japonská rocková kapela One Ok Rock míří do Fora Karlín. Přednostní vstupenky

Japonská kapela One Ok Rock se vrací do Prahy! 29. října 2025 roztočí ve Foru Karlín show plnou rocku, pop punku a post hardcoru. Ať už jde o průlomový hit The Beginning nebo zbrusu novou desku Detox – tento koncert dýchne nostalgií na všechny fanoušky žánrů emo a pop punk. Díky členství v iDNES Premium si můžete pořídit vstupenky ještě před začátkem veřejného prodeje.