Oktagon míří poprvé do Dortmundu! Získejte stream z turnaje zdarma

V dortmundské Westfalenhalle bude k vidění celkem 11 soubojů. Hlavní zápas turnaje? Ryze německý souboj v pérové váze mezi neporaženým Maxem Holzerem a zkušeným Denizem Ilbayem.



V akci budou také dva čeští zástupci. David Hošek se vrací do klece Oktagonu po třech a půl letech. Proti němu nastoupí domácí pořízek Aleksandar Stefanovic.

Lucie Pudilová se utká v Američankou Brittney Cloudy. „Vracím se zpátky do práce, abych si došla pro to, co mi patří,“ hlásí nejlepší česká bojovnice, které v prosinci proti Cecilii Bolanderové unikl titul. Teď vyhlíží další šanci.

A zápas čeká v Dortmundu i dva Slováky. Karol Ryšavý nastoupí proti Eugenovi Black-Dellovi a Marco Novák proti Gjonimu Palokajovi. Vyzrají na domácí bijce?

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, můžete získat přístup na sobotní stream Oktagonu 69 z Dortmundu přes oktagon.tv.

Losovat budeme 40 výherců.