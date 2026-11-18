Hlavní zápas postaví proti sobě bojovníky ze dvou rozdílných generací. Legierski je ve třiceti letech současným šampionem lehké váhy Oktagonu a má profesionální bilanci 14 výher a dvě porážky. O deset let starší Buchinger má za sebou už 56 profesionálních duelů, tituly z Cage Warriors, M-1 Global i Oktagonu a jako první bojovník v historii organizace držel současně pásy ve dvou váhových kategoriích. V Třinci se pokusí znovu získat titul lehké váhy.
Česká stopa a návrat na místo činu
Atraktivní souboje nabídne i zbytek karty. Jeden z největších českých talentů Jakub Batfalský změří síly s belgickým šampionem Aytonem De Paepem, slovenská jednička muší váhy Veronika Smolková nastoupí proti bývalé zápasnici UFC Ivaně Petrović a Tomáš „Ostravský Expres“ Mudroch se vrátí do haly, kde si odbyl svůj památný debut v Oktagonu.
Třinecké publikum bude mít navíc svého domácího zástupce. Thaiboxer Dominik „Hunter“ Tabor vyrostl v místním Como-3 Gymu a v souboji podle pravidel Underground nastoupí proti bývalému boxerskému mistru světa Denizu Ilbayovi. Další čistě postojářský duel nabídne střet českého boxera Martina Prázdného s Jindřichem Byrtusem, který letos získal evropský titul organizace BKFC v boxu bez rukavic.
Co získají předplatitelé iDNES Premium?
Tři vylosovaní výherci získají každý dvě vstupenky na turnaj Oktagon 98. Akce se uskuteční v sobotu 21. listopadu ve Werk Areně v Třinci.
Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Oktagon MMA.