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Sledujte stream Oktagonu na Štvanici zdarma. iDNES Premium rozdává 20 přístupů

Autor:
  13:09
Oktagon 92 na Štvanici

Oktagon 92 na Štvanici | foto: oktagon.tv

Uzbecký zápasník Makhmud Muradov čeká, než ho rozhodčí pod organizací Oktagon...
Will Fleury je novým králem polotěžké váhy Oktagonu Porazil Karlose Vémolu.
OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky...
Lucie Pudilová při zápase v Oktagonu
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Nejkrásnější turnaj roku se vrací na ikonické místo. Organizace Oktagon MMA slaví 10 let na pražské Štvanici a v sobotu 1. srpna 2026 nabídne fanouškům pod otevřeným nebem naprosto historickou kartu. Pro předplatitele iDNES Premium jsme připravili soutěž o 20 kódů na oficiální PPV stream, díky kterým si tuto vyprodanou událost užijete z pohodlí domova v té nejvyšší kvalitě.

Srpnový turnaj hlásil nečekanou ztrátu, když se zranil titulový vyzyvatel polotěžké váhy Dan Škvor. Organizace ale bleskově přispěchala s tou nejlepší možnou náhradou. Výzvu pouhých dvanáct dní před turnajem přijal prozatímní šampion střední váhy Makhmud Muradov, kterého tak čeká životní střet se šampionem Willem Fleurym. Jde o vůbec nejvýše postavený mužský zápas v historii organizace, do kterého nastoupí bojovníci z 31., respektive 34. místa světového žebříčku.

Dalším obrovským tahákem je bezpochyby ženský „Zápas století“ o titul bantamové váhy. Proti sobě se postaví neporažená slovenská double šampionka Lucia Szabová a historicky nejúspěšnější česká bojovnice Lucie Pudilová.

Štvanice ale nabídne mnohem víc. Chybět nebude srážka dvou legendárních Davidů – nejdéle vládnoucího šampiona Oktagonu Davida Kozmy s obávaným veteránem UFC Davidem Zawadou. Diváky u obrazovek jistě nadchne i velký návrat miláčka publika „Inkvizitora“ Miroslava Brože či očekávaný comeback Jakuba Tichoty. Kdo se na konci jubilejního letního turnaje zapíše do historie?

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, získat můžete zdarma kód na stream ve vysokém rozlišení, který poběží na oktagon.tv. Obvykle se prodává za cenu 319 Kč.

Losovat budeme celkem 20 výherců, kteří získají přístup na stream. Stačí jen odpovědět správně na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Oktagon MMA.

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Sledujte stream Oktagonu na Štvanici zdarma. iDNES Premium rozdává 20 přístupů

Oktagon 92 na Štvanici

Nejkrásnější turnaj roku se vrací na ikonické místo. Organizace Oktagon MMA slaví 10 let na pražské Štvanici a v sobotu...

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