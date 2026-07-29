Sledujte stream Oktagonu na Štvanici zdarma. iDNES Premium rozdává 20 přístupů

Srpnový turnaj hlásil nečekanou ztrátu, když se zranil titulový vyzyvatel polotěžké váhy Dan Škvor. Organizace ale bleskově přispěchala s tou nejlepší možnou náhradou. Výzvu pouhých dvanáct dní před turnajem přijal prozatímní šampion střední váhy Makhmud Muradov, kterého tak čeká životní střet se šampionem Willem Fleurym. Jde o vůbec nejvýše postavený mužský zápas v historii organizace, do kterého nastoupí bojovníci z 31., respektive 34. místa světového žebříčku.
Dalším obrovským tahákem je bezpochyby ženský „Zápas století“ o titul bantamové váhy. Proti sobě se postaví neporažená slovenská double šampionka Lucia Szabová a historicky nejúspěšnější česká bojovnice Lucie Pudilová.
Štvanice ale nabídne mnohem víc. Chybět nebude srážka dvou legendárních Davidů – nejdéle vládnoucího šampiona Oktagonu Davida Kozmy s obávaným veteránem UFC Davidem Zawadou. Diváky u obrazovek jistě nadchne i velký návrat miláčka publika „Inkvizitora“ Miroslava Brože či očekávaný comeback Jakuba Tichoty. Kdo se na konci jubilejního letního turnaje zapíše do historie?
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Losovat budeme celkem 20 výherců, kteří získají přístup na stream. Stačí jen odpovědět správně na soutěžní otázku a mít štěstí při slosování.
Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Oktagon MMA.