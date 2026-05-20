Slovenská hvězda z UFC i střet celebrit. Vyhrajte vstupenky na Oktagon v Bratislavě

Hlavním bodem programu Oktagonu 89, který se uskuteční 6. června v bratislavském zimním stadionu Ondreje Nepely (Tipos Aréna), bude očekávaná bitva šampionů o titul bantamové váhy. Král muší divize Zhalgas Zhumagulov se přesouvá o váhu výš, kde vyzve úřadujícího šampiona, kterým je teprve třiadvacetiletý brazilský talent Igor Severino. Ten si pás vybojoval na nedávném turnaji v Hamburku a na svém kontě má velmi působivou bilanci – všech svých deset profesionálních výher dokázal ukončit před limitem. Zhumagulov se tak pokusí o skutečný husarský kousek: zastavit nebezpečného mladíka, získat druhý pás a stát se historicky prvním bojovníkem organizace, který by držel dva tituly současně.
Slovenská elita v akci
Na zápasové kartě nechybí ani výrazná jména slovenské scény. Bývalý šampion OKTAGONu a veterán UFC Martin Buday se po loňské porážce vrací před domácí publikum. Jeho soupeřem bude bulharský zápasník Lazar Todev. O další šanci zabojovat o titul v lehké váze se utká Ronald Paradeiser, jemuž se postaví zkušený britský bojovník Jack Grant, který drtivou většinu svých zápasů také ukončuje před limitem.
Na vítěznou vlnu se po prohře s Patrikem Kinclem pokusí naskočit také Robert Pukač. Toho v kleci prověří dosud neporažený irský zástupce Brian Manning.
Česko-slovenské derby i zápas celebrit
Program nabídne také česko-slovenské měření sil mezi Jozefem Wittnerem a Markem Bartlem. Ženské MMA zastoupí Veronika Smolková, jež má aktuálně na kontě sérii šesti výher a pokusí se přidat další.
Diváci uvidí i duel ze série Celebrity Series. Hudební producent Yaksha se podle pravidel Undergroundu, tedy v postoji a v malých rukavicích, utká s Rastislavem Zvarou, účastníkem reality show Ruža pre nevestu.
