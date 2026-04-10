Vyhrajte vstupenky na turnaj Oktagon 87 v Liberci. Szabová chce přepsat historii

Karta turnaje Oktagon 87 slibuje podívanou, která zvedne fanoušky ze sedaček. O hlavní tahák večera se postará úřadující šampionka bantamové váhy Lucia „Silent Killer“ Szabová. Slovenská senzace se vydává do muší divize pro další pás s jediným cílem – stát se vůbec první ženou v historii organizace, která bude současně vládnout dvěma váhovým kategoriím. V cestě jí však stojí brazilský dynamit, nebezpečná šampionka organizace Jungle Fight Leidiane Fernandes, která chce domácí hvězdu umlčet.
Domácí hrdinové proti severské bouři
Liberec se navíc stane terčem nevídané švédské invaze. Své kvality přijíždí ukázat hned čtyři elitní zástupci skandinávské bojové scény. Obrovskou zkouškou projde domácí hvězda a voják z povolání Dominik Humburger. Toho v totální válce prověří „Bandita“ Zebaztian Kadestam – bývalý šampion prestižní asijské ONE Championship a elitní postojář s devastační silou, který mimo jiné brutálně uspal i obávaného Roberta Soldiće.
O nefalšovanou bitvu v postoji se pak postarají brněnský „bad boy“ Radek Roušal a chladnokrevný Švéd Samuel Bark. Fanoušci se ale mohou těšit i na zaručenou akci v podání Vladimíra Lengála nebo domácího „Krále severu“ Jana Malacha.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste předplatiteli iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, získat můžete dvě vstupenky na Oktagon 87 do Liberce, který se uskuteční 25. dubna.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem akce je organizace OKTAGON MMA.