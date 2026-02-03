  • Úterý 3. února 2026 Blažej

Drsný Valentýn v Ostravě. Vyhrajte vstupenky na návrat Davida Kozmy do Oktagonu

Letošní svátek zamilovaných může vypadat úplně jinak. Žádné svíčky a tichá hudba, ale elektrizující atmosféra v hale, kde diváci svým křikem bourají decibelové limity. Už v sobotu 14. února se Ostrava po dvou letech znovu stane hlavním městem bojových sportů. Do Ostravar Arény míří turnaj Oktagon 84 a vy můžete být díky členství v iDNES Premium u toho.

Oktagon 84 v Ostravě

Oktagon 84 v Ostravě | foto: oktagon.tv

David Kozma nestačil v Třinci na Roba Pukače.
Ion Surdu a David Kozma
David Kozma v prosinci přišel o titul šampiona veltrové váhy Oktagonu do 77...
David Kozma
11 fotografií

Ostrava má ve světě MMA speciální postavení. Je to „nejtvrdší město republiky“, kde fanoušci nechodí na zápasy jen koukat, ale prožívají je spolu s bojovníky. Po dlouhých 26 měsících se cirkus Oktagon vrací na sever Moravy a slibuje show, která bude slyšet až do Prahy.

Návrat Růžového pantera

Největším tahákem pro domácí publikum je bezpochyby návrat místního patriota Davida Kozmy. Bojovník s přezdívkou „Růžový panter“, který v minulosti šestkrát obhájil titul šampiona, se ocitl na životní křižovatce.

Po sérii tří tvrdých porážek a roční pauze, kdy kompletně změnil přípravu, nastupuje do zápasu o všechno. Jeho soupeřem bude nebezpečný slovenský navrátilec Jozef Wittner. Kozma otevřeně přiznává, že je pod obrovským tlakem – další prohra by mohla znamenat konec kariéry. Podaří se mu před domácím kotlem znovu nastartovat svůj pověstný „zombie mód“ a urvat vítězství?

David Kozma v prosinci přišel o titul šampiona veltrové váhy Oktagonu do 77...
David „Růžový panter“ Kozma.

Souboj o krále welteru

Kromě Kozmova příběhu uvidí diváci i bitvy o cenné kovy. Hlavním hřebem večera je střet dvou světů – slovenská hvězda a šampion lehké váhy Rony Paradeiser se pokusí ovládnout i těžší, welterovou váhu. V cestě mu však stojí brazilský kat Kaik Brito, který má bilanci 18 výher před limitem a titul Oktagonu v minulosti získal právě zde v Ostravě.

Brazilec Kaik Brito se raduje ze zisku veltrového pásu šampiona. Ruku mu zvedá rozhodčí Jan Voborník.

O titul bantamové váhy se pak poperou světová #79 „Hannibal“ Severino a obávaný ukončovatel Khurshed Kakhorov. Chybět nebudou ani mladé pušky jako talentovaný Jakub Batfalský nebo domácí oblíbenec Matěj Kuzník.

