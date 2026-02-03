Drsný Valentýn v Ostravě. Vyhrajte vstupenky na návrat Davida Kozmy do Oktagonu

Ostrava má ve světě MMA speciální postavení. Je to „nejtvrdší město republiky“, kde fanoušci nechodí na zápasy jen koukat, ale prožívají je spolu s bojovníky. Po dlouhých 26 měsících se cirkus Oktagon vrací na sever Moravy a slibuje show, která bude slyšet až do Prahy.
Návrat Růžového pantera
Největším tahákem pro domácí publikum je bezpochyby návrat místního patriota Davida Kozmy. Bojovník s přezdívkou „Růžový panter“, který v minulosti šestkrát obhájil titul šampiona, se ocitl na životní křižovatce.
Po sérii tří tvrdých porážek a roční pauze, kdy kompletně změnil přípravu, nastupuje do zápasu o všechno. Jeho soupeřem bude nebezpečný slovenský navrátilec Jozef Wittner. Kozma otevřeně přiznává, že je pod obrovským tlakem – další prohra by mohla znamenat konec kariéry. Podaří se mu před domácím kotlem znovu nastartovat svůj pověstný „zombie mód“ a urvat vítězství?
Souboj o krále welteru
Kromě Kozmova příběhu uvidí diváci i bitvy o cenné kovy. Hlavním hřebem večera je střet dvou světů – slovenská hvězda a šampion lehké váhy Rony Paradeiser se pokusí ovládnout i těžší, welterovou váhu. V cestě mu však stojí brazilský kat Kaik Brito, který má bilanci 18 výher před limitem a titul Oktagonu v minulosti získal právě zde v Ostravě.
O titul bantamové váhy se pak poperou světová #79 „Hannibal“ Severino a obávaný ukončovatel Khurshed Kakhorov. Chybět nebudou ani mladé pušky jako talentovaný Jakub Batfalský nebo domácí oblíbenec Matěj Kuzník.
Co získají členové iDNES Premium?
Pokud jste člen iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při slosování, získat můžete dvě vstupenky na Oktagon 84, který se uskuteční v Ostravě v sobotu 14. února.
Vstupenky do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Oktagon.