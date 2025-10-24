  • Pátek 24. října 2025 Nina

Bitva o welterový pás v Brně. Vyhrajte vstupenky na Oktagon 79

Oktagon míří do Brna. V sobotu 1. listopadu se ve Winnning Group Areně uskuteční Oktagon 79, kde se bude bojovat o titul welteru. Šampion Ion Surdu vs. domácí vyzývatel Matouš „Vagabund“ Kalašnik. Dva výherci iDNES Premium mohou být u toho živě přímo na místě.

Oktagon 79 v Brně

Oktagon 79 v Brně | foto: oktagon.tv

Moldavan Ion Surdu pózuje s pásem pro šampiona veltrové váhy na turnaji Oktagon...
Andrej Kalašnik
Andrej Kalašnik vyhrál v Birminghamu hned v 1. kole.
Andrej Kalašnik (vpravo) a Niklas Stolze
Brno je pro Oktagon srdcovou adresou: právě tady se odehrály desítky zásadních momentů organizace – od korunovací šampionů po finále televizních Výzev. V listopadu se do města vrací další „velká noc“. Hlavním tahákem je obhajoba titulu, ale karta nabízí i další zajímavé souboje.

Vrcholem večera bude obhajoba welterového pásu: šampion Ion Surdu nastoupí proti brněnskému matadorovi Andrejovi „Vagabundovi“ Kalašnikovi. Pro domácí hvězdu půjde o vytouženou titulovou šanci po šesti letech v organizaci – a navíc před vlastním publikem. Surdu naopak přijíždí s jasným cílem: zchladit brněnské emoce a odjet s páskem. Napětí je dané: místní favorit proti vládci divize.

Moldavan Ion Surdu pózuje s pásem pro šampiona veltrové váhy na turnaji Oktagon 64 v Mnichově.

Program staví i na domácích tvářích. „Bad Boy“ Roušal má za sebou dvě rychlá KO a teď stojí před zatím nejtěžší zkouškou – proti němu se postaví Corey Fry, jenž všechny své výhry utnul už v 1. kole. Stylově je to střet, který málokdy dojde na body.

Publikum potěší i návrat střelce Tomáše Lengála, kterému se postaví explozivní Srb Dimić. Oba rádi mění klec v arénu pro přestřelky – a to je přesně ten typ zápasu, kvůli kterému se chodí do hal.

Chybět nebude ani tradiční derbyový náboj: Brno vs. Ostrava. Domácí dříč Dohnal má v Brně jasný plán – vítězství. Jenže proti němu stojí „Ostravský KO expres“ Mudroch, muž, který všech svých sedm výher doručil v prvních minutách. Každé zaváhání se tu může vymstít.

Oktagon 79 v Brně

Na kartě dostane důležitý prostor i talent, o němž se mluví: neporažený Václav Štěpán (3–0), který se dlouhodobě připravuje po boku elitních jmen, jde proti ostřílenému „The Thai Butcher“ Kutyłovi – veteránovi s bilancí 16 zápasů z evropských top organizací (KSW, Cage Warriors, Babilon). Mladá energie versus zkušenost.

A sledovat se vyplatí také nástup další brněnské komety. „Hobbit“ Bruknar, čtyřnásobný amatérský šampion ČR, má pět profi výher a bleskové finiše (nejrychlejší po 32 a 46 vteřinách). Oproti němu se postaví nebezpečný německý vlk Kurt se sérií 4–0.

Dva členové iDNES Premium, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a budou mít štěstí při slosování, vyhrají po dvou vstupenkách na turnaj OKTAGON 79 v brněnské Winning Group Areně (1. 11. 2025).

