Velký večer MMA v Bratislavě. Vyhrajte vstupenky na Oktagon 77

Autor:
V sobotu 4. října 2025 se Zimní stadion Ondřeje Nepely promění v arénu, kde se o titulový status a místo na výsluní poperou elitní borci evropské scény. Hlavní pozornost míří na souboj šampiona střední váhy Kerima Engizeka s českým vyzyvatelem Dominikem Humburgerem – a vy můžete být u toho z hlediště.

Oktagon 77 v Bratislavě

Kerim Engizek, nový šampion střední váhy Oktagonu, porazil Patrika Kincla.
Dominik Humburger slaví výhru na turnaji Oktagon 74.
Engizek je v Oktagonu jméno, které se stalo velmi výrazným. Německý bijec se do povědomí fanoušků organizace dostal zejména v říjnu 2024, kdy si v zápase o titul střední váhy vyšlápl na Patrika Kincla a od té doby drží pás.

Dominik Humburger přišel do Oktagonu bez velkých slov a o to hlasitěji mluví výsledky. Na jevišti československé scény se etabloval jako naděje, kterou je lepší nepodcenit, a momentum si vybudoval i díky výhře nad Samuelem „Pirátem“ Krištofičem – technické KO v druhém kole na turnaji Oktagon 70 je vizitka, kterou si všimne každý, kdo sleduje střední váhu. Právě podobné večery z outsiderů dělají vyzývatele.

Jejich souboj je semifinálem evropské MMA ligy mistrů Tipsport Gamechanger.

Fanoušci v Bratislavě se ale nemusí těšit jen na hlavní duel. Karta Oktagonu 77 je nabitá jmény, která slibují atraktivní večer. Do akce se vrací slovenský veterán Ivan Buchinger, který změří síly s Irčanem Richiem Smullenem. Velkou pozornost poutá i souboj zkušeného Krzysztofa Jotka, jenž má za sebou působení v UFC, s nebezpečným Íráncem Hojatem Khajevandem. Divácky vděčný bude jistě i duel oblíbeného „Pirát“ Samuela Krištofiče s Jaimem Corderem nebo zápas domácího bijce Vlasta Čepa, kterého čeká Němec Daniel Schwindt.

Co získají členové iDNES Premium?

Pokud jste členy iDNES Premium, správně odpovíte na soutěžní otázku a budete mít štěstí při losování, získat můžete dvě vstupenky do Bratislavy na Oktagon 77.

Výhru do soutěže věnoval a spoluorganizátorem je Oktagon MMA.



