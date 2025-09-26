Velký večer MMA v Bratislavě. Vyhrajte vstupenky na Oktagon 77

Engizek je v Oktagonu jméno, které se stalo velmi výrazným. Německý bijec se do povědomí fanoušků organizace dostal zejména v říjnu 2024, kdy si v zápase o titul střední váhy vyšlápl na Patrika Kincla a od té doby drží pás.
Dominik Humburger přišel do Oktagonu bez velkých slov a o to hlasitěji mluví výsledky. Na jevišti československé scény se etabloval jako naděje, kterou je lepší nepodcenit, a momentum si vybudoval i díky výhře nad Samuelem „Pirátem“ Krištofičem – technické KO v druhém kole na turnaji Oktagon 70 je vizitka, kterou si všimne každý, kdo sleduje střední váhu. Právě podobné večery z outsiderů dělají vyzývatele.
Jejich souboj je semifinálem evropské MMA ligy mistrů Tipsport Gamechanger.
Fanoušci v Bratislavě se ale nemusí těšit jen na hlavní duel. Karta Oktagonu 77 je nabitá jmény, která slibují atraktivní večer. Do akce se vrací slovenský veterán Ivan Buchinger, který změří síly s Irčanem Richiem Smullenem. Velkou pozornost poutá i souboj zkušeného Krzysztofa Jotka, jenž má za sebou působení v UFC, s nebezpečným Íráncem Hojatem Khajevandem. Divácky vděčný bude jistě i duel oblíbeného „Pirát“ Samuela Krištofiče s Jaimem Corderem nebo zápas domácího bijce Vlasta Čepa, kterého čeká Němec Daniel Schwindt.
