Vánoční Oktagon 65: nezapomenutelná show na konec roku. Přednostní vstupenky

Tradiční poslední turnaj sezóny Oktagonu se uskuteční na závěr roku opět v O2 areně. Oktagon 65 se tam bude konat 29. prosince 2024 a pořadatelé slibují neskutečnou a nezapomenutelnou show a zaručují jeden z nejlepších turnajů tohoto roku.

Kdo všechno se Oktagonu 65 zúčastní, bude organizace odhalovat postupně, ale máme se těšit na ty nejznámější a nejlepší bojovníky Oktagonu.

Půjde o dokonalý vánoční dárek pro vás i vaše blízké, který zaručí zážitek plný emocí a adrenalinu. To vše za doprovodu bohaté audiovizuální show.

Vstupenky na Oktagon 65 se začnou pro veřejnost prodávat od soboty 21. září od 18 hodin, ale díky členství v iDNES Premium si je můžete zakoupit již od čtvrtka 19. září od 12 hodin.

Do prodeje půjde i několik VIP balíčků vstupenek, kterých je omezené množství. VIP ALL IN v sobě zahrnuje Oktagon Tour, což je prohlídka zákulisí, kde zažijete předzápasobou nervozitu bojovníků, uvidíte tejpování a vstoupíte i přímo do ringu se slavnými domácími bojovníky. Součástí je i vstupenka v prvních dvou řadách přímo na ploše, tričko, rukavice podepsaná bojovníky, focení v ringu a raut a neomezená konzumace.

VIP Gold pak obsahuje přednostní vstup do arény, vstupenku v předních řadách ringu a také vstup do VIP prostor s rautem a konzumací. VIP Platinum má totéž, ale navíc exkluzivní místo v první řadě u ringu. Pak jsou ještě vstupenky VIP Silver se vstupem do VIP sekce s rautem a konzumací a sezením v sektoru 002 a 003.