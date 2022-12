Vyhrajte vstupenky na ostravský Oktagon Game Changer. Také Vánoce pro fanoušky

V březnu 2023 se bude v Ostravě konat očekávaný Oktagon 40 s názvem Game Changer. V něm se ti nejlepší bojovníci Evropy utkají o jeden milion Euro.

Daruj Oktagon, který vydrží do dalších Vánoc Pokud máte v rodině někoho, kdo rád sleduje Oktagon, můžete mu nadělit skvělý dárek. Jde o roční členství v Oktagon.tv, který obdarovanému zajistí přednostní nákup vstupenek, bonusový obsah, možnost pokládat hostům pořadů otázky, soutěže o vstupenky, Oktagon.tv tričko a všechny zápasy Oktagonu tři dny po turnaji. Více se dozvíte ZDE.

Do Ostravy se 4. 3. 2023 sjedou ti nejlepší z nejlepších. Šestnáct elitních zápasníků Evropy welterové váhy si to v Ostravar Aréně rozdají v 1. kole pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger o postup do čtvrtfinále.

Osmičkou nasazených elitních zápasníků z Oktagonu je šampion welteru Kaik Brito, šampion střední váhy Patrik Kincl, srbský „Prometheus“ Bojan Veličković, brazilský kouzelník Apollo Silva, nejlepší maďarský fighter Máté Kertész, nesmrtelný Němec Christian Jungwirth i německá superstar Christian Eckerlin.

A samozřejmě nebude chybět ani nejdéle panující král Oktagonu David Kozma, který chce po prohře na Oktagonu 37 dobýt Evropu a poté si vzít zpátky i titul welteru.

Dalších 8 špičkových zápasníků – ať už z Oktagonu nebo z jiných organizací – bude vybráno z těch, kteří se na turnaj přihlásí.

