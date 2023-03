Vyhrajte vstupenky a přístupy na stream na Oktagon 40 Gamechanger

Nejlepší bojovníci Evropy se utkají o jeden milion euro. V sobotu 4. března se do nejtvrdšího města republiky sjedou nejlepší z nejlepších. Šestnáct elitních evropských zápasníků welterové váhy si to v Ostravar Aréně rozdají v 1. kole pyramidového turnaje Tipsport Gamechanger o postup do čtvrtfinále.

Bojovníci nasazení Oktagonem – elita welteru organizace proti nejlepším vybraným evropským MMA zápasníkům a šampionům svých zemí. V úvodním kole evropské MMA ligy mistrů proti sobě svedou bitvy tyto hvězdné dvojice:

David Kozma se utká s Łukaszem Siwiecem, Samuel Krištofič proti Alexovi Lohoré, Máté Kertész versus Hathaway a spousta dalších. Kompletní soupisku najdete zde:

Kdo se probije do čtvrtfinále milionového turnaje?

Co získají členové iDNES Premium?

Vidět to můžete živě jak v Ostravar aréně, tak i doma u streamu. Pokud jste členy iDNES Premium a správně odpovíte na soutěžní otázku, vyhrát můžete jak vstupenky do arény, tak přístupy na stream.

Losovat budeme 5 výherců, kteří získají po dvou vstupenkách do Ostravy. Také vylosujeme 40 výherců, kteří získají zdarma přístup na stream turnajového večera.