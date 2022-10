Podívejte se na stream Oktagon 36 zdarma. K novým ročním předplatným iDNES Premium

Největší německá MMA superstar Christian Eckerlin vletí ve Frankfurtu do odvety proti brazilské mašině Oliveirovi. Souboj bude o to peprnější, že jejich první souboj, který Eckerlin vyhrál, byl poté anulován kvůli spornému kopu do slabin, po němž se Eckerlin skácel k zemi a De Oliveira ho mohl ukončit.

Petrášek jde do nejtěžšího souboje kariéry proti nejlepšímu německému zápasníkovi všech dob a vítězi bitvy o Německo Stephanu Pützovi. Zápas světové úrovně slibuje bitva dvou bývalých titulových vyzyvatelů – elitního Veličkoviće proti „Apollovi“ Silvovi. Do boje se po osmi měsících vrací „Pirát“ Krištofič, s nímž si to již musí rozdat „Gameover“ Polívka o lepší pozici v žebříčku střední váhy.

A dojde ještě k jedné odvetě – dvou miláčků publika. Německý „The Kelt“ Jungwirth s 3 KO vítězstvími po sobě chce před domácím publikem oplatit těsnou porážku chladnokrevnému Kertészovi. Těšit se můžete i na „Babu Jagu“ Mikuláška, Bartla, šampiona těžké váhy tří různých organizací Moeila anebo číslo dva polotěžké váhy v Německu Poppecka.

Co získají členové iDNES Premium?

Pro všechny nové členy s ročním přístupem na iDNES Premium můžete získat kód na stream zcela zdarma. Přístup na stream sám o sobě stojí 270 Kč, roční iDNES Premium vás vyjde na 390 Kč. Akce platí i pro ty z vás, kteří se stali ročními předplatiteli iDNES Premium nedávno. Přejít z měsíční platby do roční můžete přes tlačítko níže.

Jak získat přístup ke streamu Oktagon 36? S ročním členstvím v iDNES Premium klikněte na zlaté tlačítko

Zkopírujte si kód a pokračujte na oktagon.tv

a pokračujte na oktagon.tv Vložte zkopírovaný kód do kolonky Uplatnit kód a dejte uplatnit